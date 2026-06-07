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Женская сборная России по футболу обыграла Китай в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Футбол
 
16:07 07.06.2026 (обновлено: 16:13 07.06.2026)
Женская сборная России по футболу обыграла Китай в товарищеском матче

Женская сборная России обыграла команду Китая в товарищеском матче

© Соцсети РФСФутболистки сборной России
Футболистки сборной России - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Соцсети РФС
Футболистки сборной России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая во втором товарищеском матче со счетом 1:0.
  • Мяч на 72-й минуте забила Анна Кожникова.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая во втором товарищеском матче.
Встреча в китайском городе Ухань завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной России. Мяч на 72-й минуте забила Анна Кожникова.
В первом матче 3 июня футболистки сборной России также обыграли китаянок со счетом 2:1. Учебно-тренировочные сборы команды завершатся 8 июня.
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