Женская сборная России по футболу обыграла Китай в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая во втором товарищеском матче со счетом 1:0.
- Мяч на 72-й минуте забила Анна Кожникова.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая во втором товарищеском матче.
Встреча в китайском городе Ухань завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной России. Мяч на 72-й минуте забила Анна Кожникова.
В первом матче 3 июня футболистки сборной России также обыграли китаянок со счетом 2:1. Учебно-тренировочные сборы команды завершатся 8 июня.