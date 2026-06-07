В России надеются, что футболисты еще сыграют на крупных турнирах

"К сожалению, сегодня ситуация такова, что многие молодые ребята в сборной пока даже не играли под таким прессом ответственности, когда от одного матча может зависеть исход двухлетнего цикла и попадание на чемпионат мира или Европы. Именно поэтому невозможно однозначно ответить, на что могла бы рассчитывать эта команда на чемпионате мира. Мы были бы опытнее, если бы прошли отборочные соревнования или готовились непосредственно к турниру, как это было в 2018 году перед домашним чемпионатом мира. Искренне надеюсь, что у сегодняшнего поколения сборной такой опыт впереди", - заключил собеседник агентства.