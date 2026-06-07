В России надеются, что футболисты еще сыграют на крупных турнирах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Писарев выразил надежду, что нынешнее поколение игроков сборной России по футболу сможет сыграть на крупных турнирах.
- 11 июня стартует чемпионат мира по футболу, на котором сборная России не выступит из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.
- Писарев отметил, что отсутствие отборочных соревнований и целенаправленной подготовки к турниру затрудняет оценку потенциальных результатов сборной России на чемпионате мира.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что нынешнее поколение игроков национальной команды сможет сыграть на крупных турнирах.
11 июня стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Для сборной России это будет третий крупный турнир национальных команд, на котором она не выступит из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Сложно сказать, - отметил Писарев, отвечая на вопрос о том, как сборная России могла бы выступить на предстоящем чемпионате мира. - К финальной части чемпионата мира или Европы готовятся целенаправленно: почти месячный цикл концентрированной подготовки, все понятно с точки зрения наличия всех футболистов, и план подготовки был бы совершенно другой. До этого по ходу отборочного турнира мы бы сыграли больше официальных матчей, в которых есть борьба за очки, борьба за выход. Это тоже неоценимый опыт, который может сыграть решающую роль в финальном турнире".
"К сожалению, сегодня ситуация такова, что многие молодые ребята в сборной пока даже не играли под таким прессом ответственности, когда от одного матча может зависеть исход двухлетнего цикла и попадание на чемпионат мира или Европы. Именно поэтому невозможно однозначно ответить, на что могла бы рассчитывать эта команда на чемпионате мира. Мы были бы опытнее, если бы прошли отборочные соревнования или готовились непосредственно к турниру, как это было в 2018 году перед домашним чемпионатом мира. Искренне надеюсь, что у сегодняшнего поколения сборной такой опыт впереди", - заключил собеседник агентства.