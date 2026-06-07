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Семин предложил увеличить РПЛ до 18 команд - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Футбол
 
11:22 07.06.2026 (обновлено: 11:45 07.06.2026)
Семин предложил увеличить РПЛ до 18 команд

Семин: РПЛ можно расширить с 16 до 18 команд

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЮрий Семин
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Семин считает возможным увеличение состава Российской премьер-лиги с 16 до 18 команд.
  • Увеличение числа команд должно происходить по спортивному принципу и оговариваться заранее.
  • Главное условие для расширения лиги — стабильное финансирование клубов и их гарантии обеспечения полноценной деятельности в течение определенного времени.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Олег Богатов. Состав Российской премьер-лиги (РПЛ), с учетом масштабов страны, можно было бы увеличить с 16 до 18 команд, но все должно проходить по спортивному принципу и подразумевать весомые финансовые гарантии всех футбольных клубов, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.
Ранее некоторые руководители клубов предлагали рассмотреть вопрос об увеличении числа команд в РПЛ до 18. В чемпионате РПЛ сезона-2026/27, как и в предыдущих сезонах, выступят 16 клубов.
"Почему бы и не расширить премьер-лигу до 18 команд? Но это должно происходить по спортивному принципу и оговариваться заранее, а не после завершения сезона. Самое главное в данной ситуации – чтобы у клубов было стабильное финансирование. И чтобы клубы гарантировали, что в течение, например, трех лет они будут в состоянии обеспечить свою полноценную деятельность с финансовой точки зрения", - сказал Семин.
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ФутболСпортРоссияЮрий СеминЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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