Семин предложил увеличить РПЛ до 18 команд

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Олег Богатов. Состав Российской премьер-лиги (РПЛ), с учетом масштабов страны, можно было бы увеличить с 16 до 18 команд, но все должно проходить по спортивному принципу и подразумевать весомые финансовые гарантии всех футбольных клубов, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.