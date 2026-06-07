В ФФИ прокомментировали отказ в визах представителям Ирана на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерация футбола Ирана назвала отказ США в выдаче виз членам делегации иранской сборной дискриминационным и политическим вмешательством в спорт.
- Иранская федерация футбола направила вопрос в ФИФА, которая, по мнению иранской стороны, должна добиться оформления виз для оставшихся членов делегации Ирана.
ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. США создали неравную, дискриминационную обстановку на чемпионате мира по футболу, отказав в выдаче виз членам делегации иранской сборной, заявила в субботу Федерация футбола Ирана (ФФИ).
Агентство Tasnim в субботу передало, что США перед чемпионатом мира по футболу не выдали визу некоторым членам делегации иранской сборной, в том числе представителям тренерского штаба команды.
"Принимающая сторона своим дискриминирующим целенаправленным поведением против национальной сборной Ирана создала дискриминационную неравную обстановку, что представляет собой политическое вмешательство в спорт в наихудшем из возможных способов", - говорится в заявлении федерации, которое приводит агентство ISNA.
Федерация футбола исламской республики также отметила, что данный вопрос был направлен в ФИФА, которая, как отмечает иранская сторона, обязана добиваться оформления виз для оставшихся членов делегации Ирана.
Ранее посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде заявил, что сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира по футболу. Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле - против команды Египта (26 июня).