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В ФФИ прокомментировали отказ в визах представителям Ирана на ЧМ - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Футбол
 
01:57 07.06.2026
В ФФИ прокомментировали отказ в визах представителям Ирана на ЧМ

Федерация футбола Ирана: США создали неравную обстановку на ЧМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация футбола Ирана назвала отказ США в выдаче виз членам делегации иранской сборной дискриминационным и политическим вмешательством в спорт.
  • Иранская федерация футбола направила вопрос в ФИФА, которая, по мнению иранской стороны, должна добиться оформления виз для оставшихся членов делегации Ирана.
ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. США создали неравную, дискриминационную обстановку на чемпионате мира по футболу, отказав в выдаче виз членам делегации иранской сборной, заявила в субботу Федерация футбола Ирана (ФФИ).
Агентство Tasnim в субботу передало, что США перед чемпионатом мира по футболу не выдали визу некоторым членам делегации иранской сборной, в том числе представителям тренерского штаба команды.
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"Принимающая сторона своим дискриминирующим целенаправленным поведением против национальной сборной Ирана создала дискриминационную неравную обстановку, что представляет собой политическое вмешательство в спорт в наихудшем из возможных способов", - говорится в заявлении федерации, которое приводит агентство ISNA.
Федерация футбола исламской республики также отметила, что данный вопрос был направлен в ФИФА, которая, как отмечает иранская сторона, обязана добиваться оформления виз для оставшихся членов делегации Ирана.
Ранее посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде заявил, что сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира по футболу. Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле - против команды Египта (26 июня).
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ФутболВ миреИранСШААнкара (провинция)Международная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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