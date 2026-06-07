Сборная Англии по футболу обыграла новозеландцев в товарищеском матче

Эта победа стала для сборной Англии 10-й в 13 матчах под руководством Томаса Тухеля. Только Гленну Ходдлу потребовалось меньше матчей (12), чтобы достичь этой отметки в качестве главного тренера английской команды. 10 побед в первых 13 матчах одержали Фабио Капелло и Уолтер Уинтерботтом.