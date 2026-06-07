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Сборная Англии по футболу обыграла новозеландцев в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Футбол
 
01:12 07.06.2026 (обновлено: 01:52 07.06.2026)
Сборная Англии по футболу обыграла новозеландцев в товарищеском матче

Гол Кейна принес сборной Англии победу над новозеландцами в товарищеском матче

© AP Photo / Kin CheungФутболисты сборной Англии
Футболисты сборной Англии - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Футболисты сборной Англии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии по футболу обыграла команду Новой Зеландии в товарищеском матче со счетом 1:0.
  • В следующем товарищеском матче англичане встретятся со сборной Коста-Рики 10 июня.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сборная Англии по футболу обыграла команду Новой Зеландии в товарищеском матче.
Встреча в Тампе завершилась со счетом 1:0. Мяч на второй добавленной к первому тайму минуте забил Гарри Кейн.
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Эта победа стала для сборной Англии 10-й в 13 матчах под руководством Томаса Тухеля. Только Гленну Ходдлу потребовалось меньше матчей (12), чтобы достичь этой отметки в качестве главного тренера английской команды. 10 побед в первых 13 матчах одержали Фабио Капелло и Уолтер Уинтерботтом.
В следующем товарищеском матче англичане встретятся со сборной Коста-Рики 10 июня.
Сборные Англии и Новой Зеландии примут участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В группе L англичане встретятся с командами Панамы, Ганы и Хорватии, новозеландцы в квартете G сыграют против иранцев, египтян и бельгийцев.
Результаты других товарищеских игр:
Боливия - Шотландия - 0:4;
Кабо-Верде - Бермудские Острова - 3:0;
Катар - Сальвадор - 0:0.
Товарищеские матчи
06 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Англия
1 : 0
Новая Зеландия
45‎’‎ • Гарри Кейн
(Джед Спенс)
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