Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Англии по футболу обыграла команду Новой Зеландии в товарищеском матче со счетом 1:0.
- В следующем товарищеском матче англичане встретятся со сборной Коста-Рики 10 июня.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сборная Англии по футболу обыграла команду Новой Зеландии в товарищеском матче.
Встреча в Тампе завершилась со счетом 1:0. Мяч на второй добавленной к первому тайму минуте забил Гарри Кейн.
Эта победа стала для сборной Англии 10-й в 13 матчах под руководством Томаса Тухеля. Только Гленну Ходдлу потребовалось меньше матчей (12), чтобы достичь этой отметки в качестве главного тренера английской команды. 10 побед в первых 13 матчах одержали Фабио Капелло и Уолтер Уинтерботтом.
В следующем товарищеском матче англичане встретятся со сборной Коста-Рики 10 июня.
Результаты других товарищеских игр:
Кабо-Верде - Бермудские Острова - 3:0;
Товарищеские матчи
06 июня 2026 • начало в 23:00
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