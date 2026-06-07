Хэмилтон вышел на второе место в зачете пилотов "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Льюис Хэмилтон вышел на второе место в личном зачете «Формулы-1» после шестого этапа чемпионата — Гран-при Монако.
- Победу в гонке Гран-при Монако одержал итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли, вторым стал Хэмилтон, третьим — французский гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар.
- Седьмой этап чемпионата «Формулы-1» пройдет в Барселоне (Испания) с 12 по 14 июня.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон вышел на второе место в личном зачете "Формулы-1" после шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако, который прошел на городской трассе в Монте-Карло.
На счету Хэмилтона стало 90 очков. В активе Антонелли - 156 баллов. Третьим в зачете пилотов идет его партнер по "Мерседесу" британец Джордж Расселл (88).
Также в первую десятку входят: 4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 75 очков; 5. Оскар Пиастри (Австралия, "Макларен") - 60; 6. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 58; 7. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - 43; 8. Хаджар (Франция, "Ред Булл") - 29; 9. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, "Рейсинг Буллз") - 26; 10. Пьер Гасли (Франция, "Альпин") - 26.
В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (244 очка), следом за ним в первой пятерке располагаются "Феррари" (165), "Макларен" (118), "Ред Булл" (72) и "Альпин" (41).