Хэмилтон вышел на второе место в зачете пилотов "Формулы-1"

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон вышел на второе место в личном зачете "Формулы-1" после шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако, который прошел на городской трассе в Монте-Карло.