Антонелли выиграл Гран-при Монако и одержал пятую победу подряд в сезоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кими Антонелли из «Мерседеса» стал победителем гонки шестого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Монако.
- Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и другие пилоты сошли с дистанции по разным причинам, включая технические проблемы и столкновения со стеной.
- Для команды «Макларен» минувший Гран-при стал тысячным в истории с момента дебюта в 1966 году.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который прошел на городской трассе в Монте-Карло.
Итальянец впервые в карьере выиграл гонку в Монако и одержал пятую победу подряд. Вторым стал британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон, третье место занял французский гонщик "Ред Булл" Исак Хаджар, который завоевал первый подиум за команду.
Стартовавший вторым четырехкратный чемпион мира пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен завершил участие в гонке на первом круге. Сразу после старта его болид резко замедлился и остановился, после чего заехал в боксы. Также на 20-м круге Хаджар сообщил о проблемах с силовой установкой, а спустя круг заявил, что двигатель находится в нестабильном состоянии и может в скором времени взорваться. По ходу гонки он несколько раз находился под расследованием маршалов.
С дистанции также сошли финский пилот "Кадиллака" Валттери Боттас, британец Оливер Берман из "Хааса" и канадец Лэнс Стролл из "Астон Мартин", врезавшийся в стену на 60-м круге. Ранее он был наказан пятисекундным штрафом за нарушение лимитов трассы. Кроме того, пятисекундные штрафы за превышение скорости на пит-лейне получили Хэмилтон, Джордж Расселл ("Мерседес"), которые в конце гонки был наказан проездом через питлейн за неотбытие предыдущего наказания, Оскар Пиастри ("Макларен"), а также пилоты "Альпин" - француз Пьер Гасли, который был оштрафован дважды, и аргентинец Франко Колапинто. На финише Нико Хюлькенберг из "Ауди" получил 10-секундный штраф.
Для "Макларена" минувший Гран-при стал тысячным в истории команды с момента дебюта коллектива в элитной серии в 1966 году, который состоялся на трассе в Монако. На 45-м круге пилот команды и действующий чемпион мира британец Ландо Норрис завершил участие в гонке из-за проблем с силовой установкой.
На 66-м круге шедший третьим Леклер не справился с управлением и врезался в стену, повредив переднюю часть болида. Спустя два круга на трассе появились красные флаги из-за повреждения барьеров. Пауза продлилась около 40 минут. После этого рестарт был проведен с места.
Антонелли стал самым молодым победителем Гран-при Монако в возрасте 19 лет, 9 месяцев и 13 дней, превзойдя рекорд Хэмилтона, который выиграл в Монте-Карло в 2008 году в возрасте 23 лет, 4 месяцев и 18 дней. Кроме того, итальянец стал самым юным пилотом в истории "Формулы-1", выигравшим пять Гран-при подряд, опередив по этому показателю Ферстаппена (21 год и 28 дней). Хэмилтон сравнялся с Айртоном Сенной по числу подиумов в Монако (8). При этом бразилец по-прежнему удерживает рекорд по количеству побед на этой трассе (6). Перес принес первое очко "Кадиллаку", дебютировавшему в "Формуле-1" в текущем сезоне.