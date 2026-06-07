Антонелли выиграл Гран-при Монако и одержал пятую победу подряд в сезоне

На 66-м круге шедший третьим Леклер не справился с управлением и врезался в стену, повредив переднюю часть болида. Спустя два круга на трассе появились красные флаги из-за повреждения барьеров. Пауза продлилась около 40 минут. После этого рестарт был проведен с места.

Антонелли стал самым молодым победителем Гран-при Монако в возрасте 19 лет, 9 месяцев и 13 дней, превзойдя рекорд Хэмилтона, который выиграл в Монте-Карло в 2008 году в возрасте 23 лет, 4 месяцев и 18 дней. Кроме того, итальянец стал самым юным пилотом в истории "Формулы-1", выигравшим пять Гран-при подряд, опередив по этому показателю Ферстаппена (21 год и 28 дней). Хэмилтон сравнялся с Айртоном Сенной по числу подиумов в Монако (8). При этом бразилец по-прежнему удерживает рекорд по количеству побед на этой трассе (6). Перес принес первое очко "Кадиллаку", дебютировавшему в "Формуле-1" в текущем сезоне.