Рейтинг@Mail.ru
Ферстаппен сошел с Гран-при Монако "Формулы-1" сразу после старта - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
16:28 07.06.2026 (обновлено: 16:31 07.06.2026)
Ферстаппен сошел с Гран-при Монако "Формулы-1" сразу после старта

Чемпион мира Ферстаппен сошел с гонки Гран-при Монако "Формулы-1" после старта

© Фото : Пресс-служба "Ред Булл Рейсинг"Пилот "Ред Булл Рейсинг" Макс Ферстаппен
Пилот Ред Булл Рейсинг Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Ред Булл Рейсинг"
Пилот "Ред Булл Рейсинг" Макс Ферстаппен. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сошел с гонки Гран-при Монако «Формулы-1» из-за проблем с болидом.
  • Ферстаппен стартовал со второй позиции, но его болид резко замедлился и остановился, после чего он заехал в боксы и завершил участие в заезде.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен из-за проблем с болидом сразу после старта сошел с гонки Гран-при Монако "Формулы-1", которая проходит на городской трассе в Монте-Карло.
Ферстаппен стартовал со второй позиции. После начала воскресной гонки его болид резко замедлился и остановился, из-за чего он откатился на последнее место. Затем нидерландец заехал в боксы и досрочно завершил участие в заезде.
"Ну да, просто отлично, все полностью уничтожено. Какого фига, чувак?" - сказал Ферстаппен по радио сразу после остановки.
Ферстаппену 28 лет, он является четырехкратным чемпионом "Формулы-1".
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Лидер сезона Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Монако "Формулы-1"
6 июня, 18:44
 
Формула-1АвтоМонте-Карло (коммуна)Макс ФерстаппенСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Коболли
    А. Зверев
    16471
    64666
  • Волейбол
    Завершен
    Испания
    Босния и Герцеговина
    3
    0
  • Футбол
    Прерван
    Дания
    Украина
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Хорватия
    Словения
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Марокко
    Норвегия
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Греция
    Италия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эквадор
    Гватемала
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала