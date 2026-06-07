Ферстаппен сошел с Гран-при Монако "Формулы-1" сразу после старта

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен из-за проблем с болидом сразу после старта сошел с гонки Гран-при Монако "Формулы-1", которая проходит на городской трассе в Монте-Карло.