Ферстаппен сошел с Гран-при Монако "Формулы-1" сразу после старта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сошел с гонки Гран-при Монако «Формулы-1» из-за проблем с болидом.
- Ферстаппен стартовал со второй позиции, но его болид резко замедлился и остановился, после чего он заехал в боксы и завершил участие в заезде.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен из-за проблем с болидом сразу после старта сошел с гонки Гран-при Монако "Формулы-1", которая проходит на городской трассе в Монте-Карло.
Ферстаппен стартовал со второй позиции. После начала воскресной гонки его болид резко замедлился и остановился, из-за чего он откатился на последнее место. Затем нидерландец заехал в боксы и досрочно завершил участие в заезде.
"Ну да, просто отлично, все полностью уничтожено. Какого фига, чувак?" - сказал Ферстаппен по радио сразу после остановки.
Ферстаппену 28 лет, он является четырехкратным чемпионом "Формулы-1".