Трансфер гения: от Тутберидзе ушел "настоящий шоумен"

Суперталант российского фигурного катания покинул группу Этери Тутберидзе. РИА Новости рассказывает, что происходит с, возможно, будущим олимпийским чемпионом.

"Плющенко против Ягудина" возвращается

За исключением последних сезонов-двух он был признанным лидером на национальном уровне. Пока Лазарев наращивал технический арсенал, Федотов пользовался своим основным даром – артистизмом. Даже Сергей Давыдов, тренер Лазарева, говорил, что Федотова можно считать настоящим шоуменом.

Хореографическая выучка, правильное скольжение и способность к здоровой доле импровизации позволяют ему производить яркое впечатление на судей и браться за самые разные постановки. Группа Тутберидзе , известная непревзойденным умением выгодно упаковать своих спортсменов, регулярно этим пользовалась. Программы Федотова разительно отличались от остальных визуально – и лишь Лазарев, сделавший невероятное трудолюбие своей суперсилой, в конечном итоге смог с ним тягаться в этой нише.

Уровень технического оснащения Федотова (тройной аксель, несколько видов четверных прыжков) практически недосягаем для соперников за пределами нашей страны. Его превосходит Лазарев, масштабировавший свою прыжковую заявку по примеру американца Ильи Малинина до уровня 5-6 четверных в произвольной, но в остальном тягаться с ним практически никто не может. Разумеется, когда Арсений в форме.

Его противостояние с Лазаревым напоминает битву двух диаметрально противоположных подходов. Против внутреннего порыва, не до конца обузданного и изученного окружающими первородного таланта Федотова выступает прагматичный, расчетливый и фанатически преданный своему делу математик. Лазарев прекрасно осознает свои сильные и слабые стороны – первые максимализирует, над вторыми без устали работает, причем с большим успехом. Он не боится ни монотонной пахоты, ни риска. И этот подход уже начал приносить ему плоды.

У таких, как Федотов, обычно очень хорошо получается выступать на сцене, но вместе с тем им бывает до крайности непросто переносить рутину, которая неизбежно наступает с выключением софитов. Возможно, на этой почве сотрудничество Федотова и Тутберидзе, длившееся без малого 10 лет, и прекратилось. Последние два сезона Арсений провел в борьбе с различными болячками и неизбежными последствиями взросления. Принято считать, что этим страдают только девочки-одиночницы, но это не так. Федотов, которому в сентябре исполнится 17 лет, тоже хлебнул всего этого весьма ощутимо.

На Олимпиаде Федотова Мишину будет 89 лет

Не исключено, что на этом фоне усилились противоречия во взглядах ученика и учтеля на повседневную работу. Этери Георгиевна выступает главным апологетом правила "дисциплина определяет результат". Рутинный подход к тренировкам и многоповторность, о которой говорили многие ее воспитанники, принесли легендарному тренеру множество наград высшей пробы.

И сам Федотов, сформировавшийся в столь строгой, но в то же время невероятно эффективной среде, за долгие годы наверняка выучил правила игры. Едва ли они были столь уж удобными для него, учитывая его склад характера и творческие особенности – и тем не менее не осознавать, что система приносит результат, он вряд ли мог. Или, быть может, в подходе что-то изменилось? Или же возникла элементарная потребность в чем-то новом?

Пожалуй, наиболее точный ответ на эти вопросы даст лишь сам Арсений. Но для группы Тутберидзе его уход – однозначная потеря. Учитывая потенциальное открытие международки на юниорском уровне, не исключено, что от знаменитой команды в коронных одиночных дисциплинах в первый сезон после бана никто не поедет.

Фигуристки-юниорки школы за исключением Виктории Стрельцовой не лучшим образом провели первенство России и, возможно, не пройдут по критериям отбора (особенно если квот будет меньше трех). А Федотов, похоже, будет бороться за путевку уже в другом тренерском штабе.

Формально у Тутберидзе остается опция 18-летнего Никиты Сарновского, перешедшего в "Хрустальный" из "Ангелов Плющенко" в это межсезонье. Но есть ощущение, что федерация в первую очередь рассмотрит других ребят, а итоговый вердикт будет зависеть от количества выданных нам квот.

Сам переход, по информации РИА Новости, оформился еще в конце мая. Источники агентства называли Алексея Мишина в числе приоритетных вариантов. Контакты с ним поддерживались уже некоторое время, Арсений грезил идеей поработать с легендарным наставником, но тогда все упиралось в вопросы переезда. Судя по всему, спустя пару недель этот нюанс удалось урегулировать, и звезды сошлись, образовав один из самых громких переходов последних лет.

В лице Федотова команда Мишина приобретает мощнейший в спортивном плане актив. Его почти наверняка нужно будет встраивать в существующую тренировочную систему и находить к нему индивидуальный подход, но в конечном итоге все окупится сторицей.

Но самое интересное вот в чем. Совершенно очевидно, что Арсений – проект для нашего фигурного катания долгосрочный, а Алексей Николаевич любит работать в долгую. Это означает, что данное сотрудничество следует рассматривать, как путь к Олимпиаде-2030 – иные цели, учитывая все сложности, сопровождавшие этот переход, будут не слишком значительными и уж точно совершенно не привлекательными. А на Олимпиаде-2030 Мишину будет 89 лет.