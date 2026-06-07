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Гуменник защитил диплом бакалавра в ИТМО - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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12:44 07.06.2026 (обновлено: 12:46 07.06.2026)
Гуменник защитил диплом бакалавра в ИТМО

Участник ОИ-2026 российский фигурист Гуменник защитил диплом бакалавра в ИТМО

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Петр Гуменник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигурист Петр Гуменник защитил диплом бакалавра в национальном исследовательском университете ИТМО.
  • Он обучался на направлении "Информатика и вычислительная техника".
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Участник Олимпийских игр 2026 года фигурист Петр Гуменник защитил диплом бакалавра в национальном исследовательском университете ИТМО.
Фигурист обучался на направлении "Информатика и вычислительная техника". Спортсмен выложил фото с воздушным шаром и надписью "бакалавр" в сториз в Instagram*.
Гуменник в сезоне-2025/26 отобрался на Олимпийские игры в Италии, где занял шестое место. Также спортсмен в минувшем сезоне стал чемпионом страны и победителем Финала Гран-при России. Фигуристу, тренирующемуся у Вероники Дайнеко в клубе Тамары Москвиной, 24 года.
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