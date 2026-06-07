Гуменник защитил диплом бакалавра в ИТМО

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Участник Олимпийских игр 2026 года фигурист Петр Гуменник защитил диплом бакалавра в национальном исследовательском университете ИТМО.

Фигурист обучался на направлении "Информатика и вычислительная техника". Спортсмен выложил фото с воздушным шаром и надписью "бакалавр" в сториз в Instagram*.