Гуменник защитил диплом бакалавра в ИТМО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигурист Петр Гуменник защитил диплом бакалавра в национальном исследовательском университете ИТМО.
- Он обучался на направлении "Информатика и вычислительная техника".
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Участник Олимпийских игр 2026 года фигурист Петр Гуменник защитил диплом бакалавра в национальном исследовательском университете ИТМО.
Фигурист обучался на направлении "Информатика и вычислительная техника". Спортсмен выложил фото с воздушным шаром и надписью "бакалавр" в сториз в Instagram*.
Гуменник в сезоне-2025/26 отобрался на Олимпийские игры в Италии, где занял шестое место. Также спортсмен в минувшем сезоне стал чемпионом страны и победителем Финала Гран-при России. Фигуристу, тренирующемуся у Вероники Дайнеко в клубе Тамары Москвиной, 24 года.
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