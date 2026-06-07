Тарасова верит, что Мишин раскроет лучшие качества Федотова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова заявила, что Алексей Мишин является высококлассным специалистом и способен раскрыть лучшие качества Арсения Федотова.
- 16-летний Арсений Федотов покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, и приоритетным вариантом продолжения карьеры для него является группа Мишина.
- Тарасова отметила, что спортсмены иногда уходят от тренеров, и это нормально.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что Алексей Мишин является высококлассным специалистом и способен раскрыть лучшие качества двукратного чемпиона России среди юниоров Арсения Федотова, которые видны только ему.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что 16-летний спортсмен покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Вместе с ним ушел и его младший брат Артем. Отмечалось, что приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения Федотова является группа Мишина. Окончательное решение о сотрудничестве между сторонами должно быть принято в ближайшее время.
"У Алексея Николаевича всегда получалось раскрывать потенциал перспективных спортсменов. Алексей Николаевич - профессиональнейший человек, знающий абсолютно все о мужском и женском одиночном катании. Он не только пользуется тем, что есть у человека, но и развивает у людей те качества, которые видны только ему. И умеет делать это прекрасно", - сказала Тарасова.
"Но это не значит, что от Этери Тутберидзе должны уходить люди. Уходят от всех в нашем тренерском составе. Я совершенно счастлива от того, что отработала так много лет и от меня никто никогда не уходил. Вот от этого я счастлива, а это большое дело. Но так случается, что спортсмены уходят", - отметила тренер.
Федотов тренировался под руководством Тутберидзе в течение почти 10 лет. Он является двукратным победителем первенства России, чемпионом страны по прыжкам, серебряным призером Финала Гран-при России среди юниоров.