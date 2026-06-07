Тарасова верит, что Мишин раскроет лучшие качества Федотова

"Но это не значит, что от Этери Тутберидзе должны уходить люди. Уходят от всех в нашем тренерском составе. Я совершенно счастлива от того, что отработала так много лет и от меня никто никогда не уходил. Вот от этого я счастлива, а это большое дело. Но так случается, что спортсмены уходят", - отметила тренер.