Чемпион России ушел из группы Тутберидзе, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ Фигурист Арсений Федотов покинул группу тренера Этери Тутберидзе.

Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения Федотова является группа тренера Алексея Мишина.

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости, Влад Жуков. Двукратный чемпион России среди юниоров фигурист Арсений Федотов покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что фактическое расставание произошло еще до межсезонного отпуска группы. Вместе с 16-летним Федотовым "Хрустальный" покинул и его младший брат Артем. Источники агентства отмечают, что во втором случае инициатором прекращения сотрудничества выступил тренерский штаб.

Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения является группа заслуженного тренера России Алексея Мишина. Окончательное решение о сотрудничестве между сторонами должно быть принято в ближайшее время.