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Чемпион России ушел из группы Тутберидзе, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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15:33 07.06.2026 (обновлено: 15:43 07.06.2026)
Чемпион России ушел из группы Тутберидзе, сообщил источник

Федотов ушел от Тутберидзе, приоритетом для фигуриста является Мишин

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАрсений Федотов
Арсений Федотов - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигурист Арсений Федотов покинул группу тренера Этери Тутберидзе.
  • Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения Федотова является группа тренера Алексея Мишина.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости, Влад Жуков. Двукратный чемпион России среди юниоров фигурист Арсений Федотов покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что фактическое расставание произошло еще до межсезонного отпуска группы. Вместе с 16-летним Федотовым "Хрустальный" покинул и его младший брат Артем. Источники агентства отмечают, что во втором случае инициатором прекращения сотрудничества выступил тренерский штаб.
Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения является группа заслуженного тренера России Алексея Мишина. Окончательное решение о сотрудничестве между сторонами должно быть принято в ближайшее время.
Федотов тренировался под руководством Тутберидзе в течение почти 10 лет. За эти годы он стал одним из сильнейших фигуристов России и мира в своей возрастной группе.
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Фигурное катаниеРоссияЭтери ТутберидзеАрсений ФедотовАлексей Мишин
 
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