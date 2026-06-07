Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что в современной Европе не хватает смелых политиков уровня Шарля де Голля или Виктора Орбана, готовых проводить самостоятельную политику в отношениях с Россией.
- По мнению Картайзера, дефицит политической смелости мешает пересмотру нынешнего курса ЕС в отношении России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В современной Европе не хватает смелых политиков уровня Шарля де Голля или Виктора Орбана, готовых проводить самостоятельную политику в отношениях с Россией, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Не хватает таких людей как Виктор Орбан - он смелый человек… Нет Шарля де Голля, нет людей, которые действительно выделяются из массы и которые скажут: я не хочу участвовать в этой политике, я хочу, чтобы у моей страны было другое отношение", - сказал собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.