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Европе не хватает политиков уровня де Голля и Орбана, заявил евродепутат - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
05:52 07.06.2026
Европе не хватает политиков уровня де Голля и Орбана, заявил евродепутат

Депутат Картайзер: Европе не хватает смелых политиков уровня де Голля или Орбана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что в современной Европе не хватает смелых политиков уровня Шарля де Голля или Виктора Орбана, готовых проводить самостоятельную политику в отношениях с Россией.
  • По мнению Картайзера, дефицит политической смелости мешает пересмотру нынешнего курса ЕС в отношении России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В современной Европе не хватает смелых политиков уровня Шарля де Голля или Виктора Орбана, готовых проводить самостоятельную политику в отношениях с Россией, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Не хватает таких людей как Виктор Орбан - он смелый человек… Нет Шарля де Голля, нет людей, которые действительно выделяются из массы и которые скажут: я не хочу участвовать в этой политике, я хочу, чтобы у моей страны было другое отношение", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, именно дефицит политической смелости мешает пересмотру нынешнего курса ЕС в отношении России.
Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В ЕП назвали изменение политики ЕС в отношении России вопросом времени
7 мая, 06:02
 
ПМЭФ-2026В миреРоссияЕвропаЛюксембург (округ)Шарль де ГолльВиктор ОрбанФернан КартайзерЕвросоюз
 
 
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