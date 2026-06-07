Европе не хватает политиков уровня де Голля и Орбана, заявил евродепутат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В современной Европе не хватает смелых политиков уровня Шарля де Голля или Виктора Орбана, готовых проводить самостоятельную политику в отношениях с Россией, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).