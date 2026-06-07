Лихачев предположил, зачем ВСУ обстреливают Энергодар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев считает, что киевский режим постоянными обстрелами стремится вымотать персонал Запорожской атомной электростанции и население Энергодара.
- По его словам, действия ВСУ направлены на то, чтобы закошмарить людей.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим, похоже, поставил задачу ударами ВСУ окончательно вымотать персонал Запорожской атомной электростанции и населения города-спутника ЗАЭС Энергодара, считает генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Похоже, поставлена задача их (персонал ЗАЭС и население Энергодара - ред.) окончательно вымотать. Просто вот, я прошу прощения за это грубое слово, грубейшее – просто закошмарить людей", - сказал Лихачев автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.