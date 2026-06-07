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Лихачев предположил, зачем ВСУ обстреливают Энергодар - РИА Новости, 07.06.2026
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13:47 07.06.2026
Лихачев предположил, зачем ВСУ обстреливают Энергодар

Лихачев: Киев пытается закошмарить персонал ЗАЭС и население Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев считает, что киевский режим постоянными обстрелами стремится вымотать персонал Запорожской атомной электростанции и население Энергодара.
  • По его словам, действия ВСУ направлены на то, чтобы закошмарить людей.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим, похоже, поставил задачу ударами ВСУ окончательно вымотать персонал Запорожской атомной электростанции и населения города-спутника ЗАЭС Энергодара, считает генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Похоже, поставлена задача их (персонал ЗАЭС и население Энергодара - ред.) окончательно вымотать. Просто вот, я прошу прощения за это грубое слово, грубейшее – просто закошмарить людей", - сказал Лихачев автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
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16 мая, 17:48
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарАлексей ЛихачевПавел ЗарубинВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ПроисшествияКиевУкраина
 
 
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