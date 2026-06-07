Ефимова призналась, что была близка к завершению карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пловчиха Юлия Ефимова заявила, что хотела завершить спортивную карьеру после чемпионата России в Казани.
- Ефимова завоевала серебро на дистанции 50 метров брассом и выполнила норматив для участия в чемпионате Европы.
- Спортсменка отметила, что пока у нее нет сил тренироваться так же, как раньше, но решение о завершении карьеры она отложила.
КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова заявила, что хотела завершить спортивную карьеру после чемпионата России в Казани, но отобралась на чемпионат Европы и отложила решение.
В воскресенье Ефимова завоевала серебро на дистанции 50 метров брассом, выполнив норматив для участия в чемпионате Европы.
"Честно сказать, уже непонятно, радует ли меня отбор. Сейчас я не особо понимаю. Я ехала на этот чемпионат как на последний, потому что настроения уже никакого не было. Там некоторые ситуации... Боже мой, мне 34 года, я до сих пор не могу реально какие-то вещи пережить. Естественно, я становлюсь более эмоциональной. Если раньше какие-то недопонимания, конфликты, выяснения - я вообще проходила мимо, это никак на мне не отражалось, то сейчас я принимаю все это близко", - рассказала Ефимова журналистам.
"Я думала, честно, это будет мой последний старт, но сейчас я отобралась на Европу. Поэтому посмотрим. Но пока у меня нет сил тренироваться так, как я тренировалась, стараться", - добавила спортсменка.
Ефимовой 34 года, на ее счету две серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, а также шесть золотых медалей чемпионатов мира.