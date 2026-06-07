Ефимова призналась, что была близка к завершению карьеры

"Честно сказать, уже непонятно, радует ли меня отбор. Сейчас я не особо понимаю. Я ехала на этот чемпионат как на последний, потому что настроения уже никакого не было. Там некоторые ситуации... Боже мой, мне 34 года, я до сих пор не могу реально какие-то вещи пережить. Естественно, я становлюсь более эмоциональной. Если раньше какие-то недопонимания, конфликты, выяснения - я вообще проходила мимо, это никак на мне не отражалось, то сейчас я принимаю все это близко", - рассказала Ефимова журналистам.