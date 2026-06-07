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Ефимова призналась, что была близка к завершению карьеры - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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18:51 07.06.2026 (обновлено: 19:17 07.06.2026)
Ефимова призналась, что была близка к завершению карьеры

Ефимова заявила, что завершила бы карьеру после ЧР, если бы не попала на ЧЕ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЮлия Ефимова
Юлия Ефимова - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Юлия Ефимова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пловчиха Юлия Ефимова заявила, что хотела завершить спортивную карьеру после чемпионата России в Казани.
  • Ефимова завоевала серебро на дистанции 50 метров брассом и выполнила норматив для участия в чемпионате Европы.
  • Спортсменка отметила, что пока у нее нет сил тренироваться так же, как раньше, но решение о завершении карьеры она отложила.
КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова заявила, что хотела завершить спортивную карьеру после чемпионата России в Казани, но отобралась на чемпионат Европы и отложила решение.
В воскресенье Ефимова завоевала серебро на дистанции 50 метров брассом, выполнив норматив для участия в чемпионате Европы.
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"Честно сказать, уже непонятно, радует ли меня отбор. Сейчас я не особо понимаю. Я ехала на этот чемпионат как на последний, потому что настроения уже никакого не было. Там некоторые ситуации... Боже мой, мне 34 года, я до сих пор не могу реально какие-то вещи пережить. Естественно, я становлюсь более эмоциональной. Если раньше какие-то недопонимания, конфликты, выяснения - я вообще проходила мимо, это никак на мне не отражалось, то сейчас я принимаю все это близко", - рассказала Ефимова журналистам.
"Я думала, честно, это будет мой последний старт, но сейчас я отобралась на Европу. Поэтому посмотрим. Но пока у меня нет сил тренироваться так, как я тренировалась, стараться", - добавила спортсменка.
Ефимовой 34 года, на ее счету две серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, а также шесть золотых медалей чемпионатов мира.
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