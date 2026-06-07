Мировой рекордсмен Дюплантис проиграл домашний этап Бриллиантовой лиги

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис стал серебряным призером на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Дюплантис с двух попыток не смог взять высоту 6 метров, на третью попытку он заявил 6,05 м, но также не смог преодолеть планку, завершив соревнования с результатом 5,80 м. В марте он в 15-й раз побил мировой рекорд, показав в шведской Уппсале результат 6 метров 31 сантиметр.