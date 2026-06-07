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Мировой рекордсмен Дюплантис проиграл домашний этап Бриллиантовой лиги - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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19:33 07.06.2026 (обновлено: 19:35 07.06.2026)
Мировой рекордсмен Дюплантис проиграл домашний этап Бриллиантовой лиги

Рекордсмен в прыжках с шестом Дюплантис не взял 6 м на этапе Бриллиантовой лиги

© Фото : Соцсети спортсменаАрман Дюплантис
Арман Дюплантис - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Арман Дюплантис. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швед Арман Дюплантис стал серебряным призером на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме с результатом 5,80 м.
  • Победу одержал австралиец Кертис Маршалл с результатом 5,90 м, третьим стал француз Баптист Тьери с результатом 5,80 м.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис стал серебряным призером на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.
Дюплантис с двух попыток не смог взять высоту 6 метров, на третью попытку он заявил 6,05 м, но также не смог преодолеть планку, завершив соревнования с результатом 5,80 м. В марте он в 15-й раз побил мировой рекорд, показав в шведской Уппсале результат 6 метров 31 сантиметр.
Победу одержал австралиец Кертис Маршалл (5,90), третьим стал француз Баптист Тьери (5,80).
Дюплантису 26 лет. Он двукратный олимпийский чемпион (2021 и 2024). В 2025 году швед стал трехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира в помещении.
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