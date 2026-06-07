В Саратове ребенок погиб, шесть человек пострадали в ДТП с Toyota и УАЗом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Гагаринском районе Саратова произошло столкновение автомобилей Toyota и УАЗ.
- В результате ДТП погибла пятилетняя девочка, еще шесть человек, включая троих детей, пострадали.
САРАТОВ, 7 июн — РИА Новости. Пятилетняя девочка погибла, шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении Toyota с УАЗом в Гагаринском районе Саратова, сообщили в городской Госавтоинспекции.
"В результате ДТП пассажир иномарки — девочка пяти лет — скончалась в карете скорой помощи. В лечебное учреждение доставлены пассажиры автомобиля Toyota — мальчики 2019 и 2025 года рождения, а также пассажир и водитель; пассажиры УАЗа — женщина 1983 года рождения, девочка 2016 года рождения", — рассказали сотрудники городской ГАИ.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.