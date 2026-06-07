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В Саратове ребенок погиб, шесть человек пострадали в ДТП с Toyota и УАЗом - РИА Новости, 07.06.2026
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19:08 07.06.2026 (обновлено: 20:44 07.06.2026)
В Саратове ребенок погиб, шесть человек пострадали в ДТП с Toyota и УАЗом

В Саратове ребенок погиб, 6 человек пострадали при столкновении Toyota с УАЗом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гагаринском районе Саратова произошло столкновение автомобилей Toyota и УАЗ.
  • В результате ДТП погибла пятилетняя девочка, еще шесть человек, включая троих детей, пострадали.
САРАТОВ, 7 июн — РИА Новости. Пятилетняя девочка погибла, шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении Toyota с УАЗом в Гагаринском районе Саратова, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария случилась в 16:55 мск на 276-м километре федеральной автодороги СызраньСаратовВолгоград. Произошло столкновение автомобилей Toyota под управлением мужчины 1984 года рождения и АУЗа, за рулем которого находился водитель 1986 года рождения.
"В результате ДТП пассажир иномарки — девочка пяти лет — скончалась в карете скорой помощи. В лечебное учреждение доставлены пассажиры автомобиля Toyota — мальчики 2019 и 2025 года рождения, а также пассажир и водитель; пассажиры УАЗа — женщина 1983 года рождения, девочка 2016 года рождения", — рассказали сотрудники городской ГАИ.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.
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ПроисшествияСаратовГагаринский районСызраньГИБДД МВД РФ
 
 
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