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Объединение с Румынией приведет к распаду Молдавии, заявил Додон - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:18 07.06.2026
Объединение с Румынией приведет к распаду Молдавии, заявил Додон

Додон: объединение с Румынией приведет Молдавию к распаду как государства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Игорь Додон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер молдавской оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что возможное объединение с Румынией приведет Молдавию к распаду как государства.
  • Ранее Майя Санду в интервью заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии.
  • Додон подчеркнул, что против объединения будут как Брюссель, так и Бухарест, и назвал такой сценарий "взрывоопасным" для самой Румынии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Возможное объединение с Румынией приведет Молдавию к распаду как государства, заявил в интервью РИА Новости лидер молдавской оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в рамках ПМЭФ.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. В мае в интервью французскому изданию Le Monde она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.
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"Такой сценарий означает, что некоторые регионы либо объявят о своей независимости, как Гагаузия, которая, например, имеет право на самоопределение, Приднестровье тогда (в случае вступления в Румынию - ред.) никогда не будет вместе с Молдовой. Поэтому это распад государства с серьезными геополитическими и региональными проблемами для Европейского Союза", - заявил Додон.
Он подчеркнул, что против будет не только Брюссель, но и сам Бухарест, поскольку Молдавии придется давать особый статус и Румыния превратится в федеративное государство.
Додон констатирует, что такой сценарий "взрывоопасен и для самой Румынии", особенно, если учесть, что процесс объединения будет дорогостоящим.
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Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
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