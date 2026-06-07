В ОП предложили изменить режим работы детских садов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, предложил перевести детские сады в России на 12-часовой рабочий день.
- Гриб подчеркнул необходимость повышения заработной платы воспитателям перед расширением графика работы детских садов.
- При организации 12-часового рабочего дня важно учитывать психоэмоциональное состояние детей и возможность для родителей забирать ребенка раньше при необходимости.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Детские сады в России необходимо перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
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31 октября 2025, 08:45
Он подчеркнул, что для начала необходимо повысить заработную плату воспитателям, а после этого задуматься над расширением графика работы детсадов: с 8.00 до 20.00 или с 07.30 до 19.30.
"Обязательно необходимо доплачивать преподавателям, воспитателям. Они тоже не железные. Но важно еще учитывать и психику ребенка. Может, кому-то из детей такой график будет слишком длительным", - добавил замсекретаря ОП РФ.
Он уточнил, что при организации такого режима важно учитывать психоэмоциональное состояние детей, а также обеспечить возможность для родителей забирать ребенка раньше при необходимости.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.