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СМИ: в Брюсселе будут бастовать не только студенты и педагоги, но и школы - РИА Новости, 07.06.2026
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16:10 07.06.2026
СМИ: в Брюсселе будут бастовать не только студенты и педагоги, но и школы

Soir: после студентов и педагогов в Брюсселе будут бастовать школы

© AP Photo / Martin MeissnerБельгийский полицейский
Бельгийский полицейский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Бельгийский полицейский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брюсселе после массовых акций протеста студентов и профессоров вузов профсоюзная организация Mars Attacs призвала школы присоединиться к акции протеста 8 июня.
  • Прокуратура бельгийской столицы проверяет кадры, на которых местные полицейские размахивают баллончиками со слезоточивым газом с запрещенными лозунгами, а также выкрикивают оскорбления в адрес демонстрантов.
БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. В Брюсселе после массовых акций протеста студентов и профессоров вузов собираются бастовать школы, сообщает издание Soir.
Профсоюзная организация в сфере образования Mars Attacs призвала школы (учителей и учащихся) выйти на акцию протеста в Брюсселе в понедельник 8 июня. Основной темой акции должно стать полицейское насилие в отношении несовершеннолетних.
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Тем временем прокуратура бельгийской столицы проводит проверку появившихся в СМИ кадров, на которых местные полицейские на последних студенческих акциях протеста размахивают перед протестующими баллончиками со слезоточивым газом с запрещенными лозунгами радикальных правых неонацистских движений, а также выкрикивают расистские и сексистские оскорбления в адрес демонстрантов.
Массовые акции протеста студентов и профессоров брюссельских вузов прошли в минувший четверг и пятницу. Акции стартовали от здания парламента федерации Валлония-Брюссель, а затем прошли в разных районах бельгийской столице. В ряде районов произошли столкновения протестующих с полицией, задержаны несколько десятков нарушителей порядка. Профсоюзные организации жаловались на чрезмерное применение силы полицейскими.
Студенты и профессора вузов недовольны утвержденной на этой неделе программой экономии в отрасли, в соответствии с которой педагогам добавят неоплачиваемых часов и урежут выплаты по больничным и отпускам, а студентам - повысят плату за обучение с 800 до почти двух тысяч евро в год. Также ужесточаются условия обучения для иностранцев.
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