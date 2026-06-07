СМИ: в Брюсселе будут бастовать не только студенты и педагоги, но и школы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Брюсселе после массовых акций протеста студентов и профессоров вузов профсоюзная организация Mars Attacs призвала школы присоединиться к акции протеста 8 июня.

Прокуратура бельгийской столицы проверяет кадры, на которых местные полицейские размахивают баллончиками со слезоточивым газом с запрещенными лозунгами, а также выкрикивают оскорбления в адрес демонстрантов.

БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. В Брюсселе после массовых акций протеста студентов и профессоров вузов собираются бастовать школы, сообщает издание Soir.

Профсоюзная организация в сфере образования Mars Attacs призвала школы (учителей и учащихся) выйти на акцию протеста в Брюсселе в понедельник 8 июня. Основной темой акции должно стать полицейское насилие в отношении несовершеннолетних.

Тем временем прокуратура бельгийской столицы проводит проверку появившихся в СМИ кадров, на которых местные полицейские на последних студенческих акциях протеста размахивают перед протестующими баллончиками со слезоточивым газом с запрещенными лозунгами радикальных правых неонацистских движений, а также выкрикивают расистские и сексистские оскорбления в адрес демонстрантов.

Массовые акции протеста студентов и профессоров брюссельских вузов прошли в минувший четверг и пятницу. Акции стартовали от здания парламента федерации Валлония-Брюссель, а затем прошли в разных районах бельгийской столице. В ряде районов произошли столкновения протестующих с полицией, задержаны несколько десятков нарушителей порядка. Профсоюзные организации жаловались на чрезмерное применение силы полицейскими.