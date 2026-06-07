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Российские бренды завоевали доверие после ухода западных, считают в Госдуме - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:19 07.06.2026
Российские бренды завоевали доверие после ухода западных, считают в Госдуме

Нечаев: российские бренды заняли места западных и завоевали доверие покупателей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСтенд "Сделано в России"
Стенд Сделано в России - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева, российские бренды после ухода западных стали более многочисленными и завоевали доверие покупателей.
  • Нечаев отметил, что 65% россиян не почувствовали на себе уход западных компаний.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Российских брендов стало заметно больше, и они завоевали доверие покупателей после ухода западных, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
"Вспомните: когда западные бренды уходили, многие говорили - полки опустеют, наши компании не справятся, цены взлетят. Прошло несколько лет - и картина совсем другая. Российских брендов стало заметно больше, и многие не просто заняли освободившиеся места, а завоевали доверие покупателей", - сказал Нечаев.
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Лидер партии со ссылкой на ВЦИОМ отметил, что 65% людей вообще не почувствовали на себе уход западных компаний.
"При этом люди хотят широкий выбор - чтобы рядом с зарубежными товарами стояли сильные российские бренды, конкурентные и по качеству, и по цене", - добавил политик.
Кроме того, он напомнил, что умный протекционизм принес бюджету 150 миллиардов рублей, и эти деньги идут на поддержку и развитие российского производства, а по товарам, которые защищены пошлинами, цены растут медленнее инфляции, некоторые товары даже дешевеют.
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Нечаев добавил, что умный протекционизм - "точечные пошлины" на товары из недружественных стран, чтобы поддержать российских производителей.
"Уже три года мы вводим их вместе с Минпромторгом, и это дает результат", - отметил политик.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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