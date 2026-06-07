Краткий пересказ от РИА ИИ По словам лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева, российские бренды после ухода западных стали более многочисленными и завоевали доверие покупателей.

Нечаев отметил, что 65% россиян не почувствовали на себе уход западных компаний.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Российских брендов стало заметно больше, и они завоевали доверие покупателей после ухода западных, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

"Вспомните: когда западные бренды уходили, многие говорили - полки опустеют, наши компании не справятся, цены взлетят. Прошло несколько лет - и картина совсем другая. Российских брендов стало заметно больше, и многие не просто заняли освободившиеся места, а завоевали доверие покупателей", - сказал Нечаев

Лидер партии со ссылкой на ВЦИОМ отметил, что 65% людей вообще не почувствовали на себе уход западных компаний.

"При этом люди хотят широкий выбор - чтобы рядом с зарубежными товарами стояли сильные российские бренды, конкурентные и по качеству, и по цене", - добавил политик.

Кроме того, он напомнил, что умный протекционизм принес бюджету 150 миллиардов рублей, и эти деньги идут на поддержку и развитие российского производства, а по товарам, которые защищены пошлинами, цены растут медленнее инфляции, некоторые товары даже дешевеют.

Нечаев добавил, что умный протекционизм - "точечные пошлины" на товары из недружественных стран, чтобы поддержать российских производителей.

"Уже три года мы вводим их вместе с Минпромторгом , и это дает результат", - отметил политик.