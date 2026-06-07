Российские бренды завоевали доверие после ухода западных, считают в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По словам лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева, российские бренды после ухода западных стали более многочисленными и завоевали доверие покупателей.
- Нечаев отметил, что 65% россиян не почувствовали на себе уход западных компаний.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Российских брендов стало заметно больше, и они завоевали доверие покупателей после ухода западных, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
"Вспомните: когда западные бренды уходили, многие говорили - полки опустеют, наши компании не справятся, цены взлетят. Прошло несколько лет - и картина совсем другая. Российских брендов стало заметно больше, и многие не просто заняли освободившиеся места, а завоевали доверие покупателей", - сказал Нечаев.
Лидер партии со ссылкой на ВЦИОМ отметил, что 65% людей вообще не почувствовали на себе уход западных компаний.
"При этом люди хотят широкий выбор - чтобы рядом с зарубежными товарами стояли сильные российские бренды, конкурентные и по качеству, и по цене", - добавил политик.
Кроме того, он напомнил, что умный протекционизм принес бюджету 150 миллиардов рублей, и эти деньги идут на поддержку и развитие российского производства, а по товарам, которые защищены пошлинами, цены растут медленнее инфляции, некоторые товары даже дешевеют.
Нечаев добавил, что умный протекционизм - "точечные пошлины" на товары из недружественных стран, чтобы поддержать российских производителей.
"Уже три года мы вводим их вместе с Минпромторгом, и это дает результат", - отметил политик.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.