Опубликованы кадры поражения пункта управления БПЛА ВСУ авиабомбами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Минобороны России сообщили об обнаружении пункта управления БПЛА и пунктов временной дислокации украинских подразделений в Днепропетровской и Херсонской областях.
- По выявленным целям были нанесены авиаудары с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения пункта управления (ПУ) беспилотников в районе Днепропетровской области и пункта временной дислокации (ПВД) в Херсонской области подразделений ВСУ с применением российских авиабомб ФАБ-500, сообщили в военном ведомстве.
По данным Минобороны России, в результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенных пунктов Днепропетровской и Херсонской областей были обнаружены пункт управления БПЛА и пункты временной дислокации украинских подразделений.
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"По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении.
В Минобороны России добавили, что средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПУ БПЛА 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области, ПВД 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Щурово и ПВД 121-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Суханово Херсонской области.