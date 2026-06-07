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"Пожелаю удачи": Авербух ответил на вопрос о переходе Федотова к Мишину - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:06 07.06.2026 (обновлено: 16:13 07.06.2026)
"Пожелаю удачи": Авербух ответил на вопрос о переходе Федотова к Мишину

Авербух затруднился оценить перспективы сотрудничества Федотова с Мишиным

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГала-шоу И. Авербуха "Ледниковый период. Снова вместе"
Гала-шоу И. Авербуха Ледниковый период. Снова вместе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигурист Арсений Федотов покинул группу тренера Этери Тутберидзе.
  • Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения Федотова является группа заслуженного тренера России Алексея Мишина.
  • Хореграф и постановщик программ Илья Авербух назвал Алексея Мишина выдающимся специалистом, но затруднился оценить перспективы его сотрудничества с Арсением Федотовым.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию хореограф и постановщик программ Илья Авербух заявил РИА Новости, что пока трудно оценить перспективы сотрудничества двукратного чемпиона России среди юниоров Арсения Федотова с заслуженным тренером России Алексеем Мишиным.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что 16-летний фигурист покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Вместе с ним ушел и его младший брат Артем. Отмечалось, что приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения Федотова является группа Мишина. Окончательное решение о сотрудничестве между сторонами должно быть принято в ближайшее время.
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"Сейчас многие фигуристы переходят. Это молодые ребята и мне тяжело комментировать то, как у него все сложится. Но Алексей Николаевич Мишин, безусловно, это выдающийся специалист. Поэтому пожелаю всем удачи", - сказал Авербух, отвечая на вопрос о перспективах фигуриста.
Федотов тренировался под руководством Тутберидзе в течение почти 10 лет. Он является двукратным победителем первенства России, чемпионом страны по прыжкам, серебряным призером Финала Гран-при России среди юниоров.
Арсений Федотов - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
"Рано говорить": Мишин высказался о перспективах фигуриста Федотова
Вчера, 15:38
 
Фигурное катаниеСпортРоссияАлексей МишинИлья АвербухАрсений Федотов
 
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