"Пожелаю удачи": Авербух ответил на вопрос о переходе Федотова к Мишину

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"Сейчас многие фигуристы переходят. Это молодые ребята и мне тяжело комментировать то, как у него все сложится. Но Алексей Николаевич Мишин, безусловно, это выдающийся специалист. Поэтому пожелаю всем удачи", - сказал Авербух, отвечая на вопрос о перспективах фигуриста.