Краткий пересказ от РИА ИИ
- У многих аргентинцев есть свои ритуалы, которые они выполняют перед матчами сборной, чтобы обеспечить ей победу.
- Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
- Первый матч сборной Аргентины состоится 16 июня.
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июн - РИА Новости. Буквально у каждого аргентинца есть свои ритуалы, которые он строго выполняет перед матчем по футболу, чтобы тот стал победным для сборной страны, рассказали РИА Новости футбольные фанаты.
"Мы закрываем нашу маму в ее комнате и не разрешаем смотреть чемпионат, потому что она может сглазить матч, у нее дурной глаз. Но она не против. Так она может от нас хоть немного отдохнуть", - рассказала РИА Новости жительница Буэнос-Айреса Лаура.
Некоторые аргентинцы смотрят матчи на особом месте: на диване или на особом стуле, в окружении только родственников, группы друзей или в одиночку. Другие - едят во время матча только определенную еду и пьют определенные напитки.
"Мой папа перед каждым матчем сборной стирает одну и ту же футболку и надевает ее, чтобы поболеть за наших. Всегда одну и ту же", - поделилась другая аргентинка Мели.
В свою очередь Алехандро рассказал, что его друг перед каждым матчем сборной проходит по одной и той же улице, заходит за чипсами и пивом только в один магазин и дома выполняет одни и те же действия до того, как сесть перед телевизором. И так уже много лет, в каких бы турнирах ни играла сборная.
Брат Карлоса однажды вынужден был смотреть один из матчей на полу в неудобной для себя позе, и аргентинцы победили. Теперь каждый матч он мучается, но продолжает принимать ту же позу.
"На последнем чемпионате во время матча с Нидерландами, когда была ничья и все должно было решиться серией пенальти, моя девушка от эмоций не смогла смотреть на это, взяла собаку и пошла гулять. И мы победили по пенальти. Во время финала с Францией я уже выгнал ее на улицу во время пенальти. Я ей сказал, что на этом чемпионате ей снова придется гулять с собакой, если будут пенальти", - рассказал Лионель.