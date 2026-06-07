Рейтинг@Mail.ru
Аргентинские фанаты рассказали о ритуалах на победу перед матчами ЧМ - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:49 07.06.2026
Аргентинские фанаты рассказали о ритуалах на победу перед матчами ЧМ

Аргентинцы рассказали о ритуалах перед матчами для победы на ЧМ-2026 по футболу

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Аргентины.
Болельщики сборной Аргентины. - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У многих аргентинцев есть свои ритуалы, которые они выполняют перед матчами сборной, чтобы обеспечить ей победу.
  • Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
  • Первый матч сборной Аргентины состоится 16 июня.
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июн - РИА Новости. Буквально у каждого аргентинца есть свои ритуалы, которые он строго выполняет перед матчем по футболу, чтобы тот стал победным для сборной страны, рассказали РИА Новости футбольные фанаты.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Первый матч сборной Аргентины состоится 16 июня. Футбол - главная страсть аргентинцев, поэтому и к чемпионату мира, который скоро стартует на соседнем континенте, болельщики готовятся основательно.
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Аргентинцы вовсю готовятся к чемпионату мира по футболу
24 мая, 01:03
"Мы закрываем нашу маму в ее комнате и не разрешаем смотреть чемпионат, потому что она может сглазить матч, у нее дурной глаз. Но она не против. Так она может от нас хоть немного отдохнуть", - рассказала РИА Новости жительница Буэнос-Айреса Лаура.
Некоторые аргентинцы смотрят матчи на особом месте: на диване или на особом стуле, в окружении только родственников, группы друзей или в одиночку. Другие - едят во время матча только определенную еду и пьют определенные напитки.
"Мой папа перед каждым матчем сборной стирает одну и ту же футболку и надевает ее, чтобы поболеть за наших. Всегда одну и ту же", - поделилась другая аргентинка Мели.
В свою очередь Алехандро рассказал, что его друг перед каждым матчем сборной проходит по одной и той же улице, заходит за чипсами и пивом только в один магазин и дома выполняет одни и те же действия до того, как сесть перед телевизором. И так уже много лет, в каких бы турнирах ни играла сборная.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Аргентинцы без Месси обыграли Гондурас в товарищеском матче перед ЧМ-2026
07:42
Брат Карлоса однажды вынужден был смотреть один из матчей на полу в неудобной для себя позе, и аргентинцы победили. Теперь каждый матч он мучается, но продолжает принимать ту же позу.
"На последнем чемпионате во время матча с Нидерландами, когда была ничья и все должно было решиться серией пенальти, моя девушка от эмоций не смогла смотреть на это, взяла собаку и пошла гулять. И мы победили по пенальти. Во время финала с Францией я уже выгнал ее на улицу во время пенальти. Я ей сказал, что на этом чемпионате ей снова придется гулять с собакой, если будут пенальти", - рассказал Лионель.
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Мексике не поселили ни одну из сборных - фаворитов ЧМ-2026 по футболу
30 мая, 09:38
 
ФутболСпортСШАМексикаКанадаЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Вегас
    Каролина
    5
    4
  • Теннис
    07.06 13:30
    Р. Сафиуллин
    А. Галарна
  • Теннис
    07.06 12:30
    Д. А. Беррейдж
    А. Блинкова
  • Теннис
    Завершен
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
    32
    66
  • Волейбол
    Завершен
    Грузия
    Израиль
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    США
    Германия
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Австралия
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Катар
    Сальвадор
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боливия
    Шотландия
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Новая Зеландия
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала