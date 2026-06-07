Краткий пересказ от РИА ИИ У многих аргентинцев есть свои ритуалы, которые они выполняют перед матчами сборной, чтобы обеспечить ей победу.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Первый матч сборной Аргентины состоится 16 июня.

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июн - РИА Новости. Буквально у каждого аргентинца есть свои ритуалы, которые он строго выполняет перед матчем по футболу, чтобы тот стал победным для сборной страны, рассказали РИА Новости футбольные фанаты.

Мексике и Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США Канаде . Первый матч сборной Аргентины состоится 16 июня. Футбол - главная страсть аргентинцев, поэтому и к чемпионату мира, который скоро стартует на соседнем континенте, болельщики готовятся основательно.

"Мы закрываем нашу маму в ее комнате и не разрешаем смотреть чемпионат, потому что она может сглазить матч, у нее дурной глаз. Но она не против. Так она может от нас хоть немного отдохнуть", - рассказала РИА Новости жительница Буэнос-Айреса Лаура.

Некоторые аргентинцы смотрят матчи на особом месте: на диване или на особом стуле, в окружении только родственников, группы друзей или в одиночку. Другие - едят во время матча только определенную еду и пьют определенные напитки.

"Мой папа перед каждым матчем сборной стирает одну и ту же футболку и надевает ее, чтобы поболеть за наших. Всегда одну и ту же", - поделилась другая аргентинка Мели.

В свою очередь Алехандро рассказал, что его друг перед каждым матчем сборной проходит по одной и той же улице, заходит за чипсами и пивом только в один магазин и дома выполняет одни и те же действия до того, как сесть перед телевизором. И так уже много лет, в каких бы турнирах ни играла сборная.

Брат Карлоса однажды вынужден был смотреть один из матчей на полу в неудобной для себя позе, и аргентинцы победили. Теперь каждый матч он мучается, но продолжает принимать ту же позу.