Аргентинцы без Месси обыграли Гондурас в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Аргентины по футболу победила команду Гондураса в товарищеском матче со счетом 2:0.
- Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, аргентинцы сыграют в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу нанесла поражение команде Гондураса в товарищеском матче.
Товарищеские матчи
07 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
37’ • Лаутаро Мартинес (П)
55’ • Джулиано Симеоне
Встреча прошла в Колледж-Стейшене (штат Техас) и завершилась победой аргентинцев со счетом 2:0. Мячи забили Лаутаро Мартинес (37-я минута), реализовавший 11-метровый удар, и Джулиано Симеоне (54).
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел матч на скамейке запасных.
Результаты других матчей: