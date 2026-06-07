Рейтинг@Mail.ru
Аргентинцы без Месси обыграли Гондурас в товарищеском матче перед ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:42 07.06.2026
Аргентинцы без Месси обыграли Гондурас в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Сборная Аргентины обыграла команду Гондураса в товарищеском матче

© Фотография из соцсетейЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Аргентины по футболу победила команду Гондураса в товарищеском матче со счетом 2:0.
  • Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, аргентинцы сыграют в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу нанесла поражение команде Гондураса в товарищеском матче.
Товарищеские матчи
07 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Аргентина
2 : 0
Гондурас
37‎’‎ • Лаутаро Мартинес (П)
55‎’‎ • Джулиано Симеоне
(Лаутаро Мартинес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла в Колледж-Стейшене (штат Техас) и завершилась победой аргентинцев со счетом 2:0. Мячи забили Лаутаро Мартинес (37-я минута), реализовавший 11-метровый удар, и Джулиано Симеоне (54).
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел матч на скамейке запасных.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующие чемпионы мира аргентинцы в группе J сыграют с командами Алжира, Австрии и Иордании.
В другой игре, прошедшей в Кливленде (штат Огайо), сборная Бразилии со счетом 2:1 выиграла у команды Египта. У бразильцев отличились Бруно Гимарайнс (7) и Эндрик (52). Гол сборной Египта на свой счет записал Мостафа Зико (11).
Результаты других матчей:
Защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Ван Дейк анонсировал вероятный конец карьеры в сборной после ЧМ-2026
Вчера, 08:54
 
ФутболСпортЛионель МессиЛаутаро МартинесАргентинаГондурасЧМ по футболу 2026Египет
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Вегас
    Каролина
    5
    4
  • Теннис
    07.06 13:30
    Р. Сафиуллин
    А. Галарна
  • Теннис
    07.06 12:30
    Д. А. Беррейдж
    А. Блинкова
  • Теннис
    Завершен
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
    32
    66
  • Волейбол
    Завершен
    Грузия
    Израиль
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    США
    Германия
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Австралия
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Катар
    Сальвадор
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боливия
    Шотландия
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Новая Зеландия
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала