Андреева снялась на фоне Эйфелевой башни после победы на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Открытый чемпионат Франции в Париже, победив в финале Майю Хвалиньскую из Польши.
- Мирра Андреева провела чемпионскую фотосессию на фоне Эйфелевой башни.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева провела чемпионскую фотосессию на фоне Эйфелевой башни после победы на Открытом чемпионате Франции в Париже.
Чемпионские фотографии спортсменки опубликованы в аккаунте турнира в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На них россиянка в голубом платье позирует с трофеем "Ролан Гаррос" на фоне Эйфелевой башни.
Андреева стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).