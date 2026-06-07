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Андреева снялась на фоне Эйфелевой башни после победы на "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Теннис
 
17:32 07.06.2026 (обновлено: 17:45 07.06.2026)
Андреева снялась на фоне Эйфелевой башни после победы на "Ролан Гаррос"

Андреева провела фотосессию у Эйфелевой башни после победы на "Ролан Гаррос"

© AP Photo / Aurelien MorissardМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Мирра Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Открытый чемпионат Франции в Париже, победив в финале Майю Хвалиньскую из Польши.
  • Мирра Андреева провела чемпионскую фотосессию на фоне Эйфелевой башни.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева провела чемпионскую фотосессию на фоне Эйфелевой башни после победы на Открытом чемпионате Франции в Париже.
В субботу Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2.
Чемпионские фотографии спортсменки опубликованы в аккаунте турнира в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На них россиянка в голубом платье позирует с трофеем "Ролан Гаррос" на фоне Эйфелевой башни.
Андреева стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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