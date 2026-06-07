Олимпийский чемпион предсказал Андреевой карьеру лучше Шараповой

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Победа россиянки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции является звездным прорывом, и в будущем спортсменка по количеству выигранных престижных титулов вполне может обойти экс-первую ракетку мира соотечественницу Марию Шарапову, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Я надеюсь, что это еще только начало. И думаю, что она вполне может улучшить результаты Марии Шараповой, которая является лидером по числу завоеванных престижных титулов среди российских теннисисток. Ведь у Мирры все еще впереди", - подчеркнул собеседник агентства.