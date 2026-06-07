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Олимпийский чемпион предсказал Андреевой карьеру лучше Шараповой - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Теннис
 
14:35 07.06.2026 (обновлено: 16:02 07.06.2026)
Олимпийский чемпион предсказал Андреевой карьеру лучше Шараповой

Васильев: Андреева совершила звездный взлет и может превзойти Шарапову

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneРоссиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос")
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос")
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева выиграла Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), победив в финале Майю Хвалиньскую из Польши.
  • Андреева стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке.
  • Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что Андреева может превзойти Марию Шарапову по количеству выигранных престижных титулов.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Победа россиянки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции является звездным прорывом, и в будущем спортсменка по количеству выигранных престижных титулов вполне может обойти экс-первую ракетку мира соотечественницу Марию Шарапову, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В субботу 19-летняя Андреева выиграла свой первый турнир Большого шлема. В финале "Ролан Гаррос" россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2. Андреева стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).
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"Победу Мирры Андреевой на "Ролан Гаррос" однозначно можно назвать ее звездным прорывом. Она еще является юной спортсменкой, а уже показывает такие выдающиеся результаты. И победа на престижном турнире в Париже стала своего рода подведением черты под ее работой на протяжении последнего года. И теперь Мирра вошла в историю мирового тенниса", - сказал Васильев.
"Я надеюсь, что это еще только начало. И думаю, что она вполне может улучшить результаты Марии Шараповой, которая является лидером по числу завоеванных престижных титулов среди российских теннисисток. Ведь у Мирры все еще впереди", - подчеркнул собеседник агентства.
Шарапова в 2004 году выиграла Уимблдон, в 2006-м - Открытый чемпионат США, в 2008-м - Australian Open, а в 2012 и 2014 годах - "Ролан Гаррос". В 2004 году россиянка стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).
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ТеннисСпортПольшаПарижМирра АндрееваМария ШараповаДмитрий ВасильевЖенская теннисная ассоциация (WTA)Ролан Гаррос
 
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