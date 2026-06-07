Вологодский губернатор заявил о колоссальном снижении потребления алкоголя

Краткий пересказ от РИА ИИ Потребление алкоголя в Вологодской области сократилось на 1,42 литра на человека после введения ограничений на его розничную продажу с марта 2025 года, заявил губернатор региона Георгий Филимонов.

Объем продаж алкоголя в регионе сократился примерно на 18%.

В Вологодской области закрыты все 610 алкомаркетов и 125 "наливаек".

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Потребление алкоголя в Вологодской области после введения ограничений на его розничную продажу с марта 2025 года сократилось на 1,42 литра на человека, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор региона Георгий Филимонов.

"По данным ЕГАИС, потребление алкоголя за год в Вологодской области сократилось на 1,42 литра. Это колоссальная цифра, это колоссальная статистика. Это не я придумал, это данные ЕГАИС. Объемы продаж сократились на цифру порядка 18 процентов", - сказал он.

Губернатор отметил, что в регионе в настоящее время закрыты все 610 алкомаркетов, а также все "наливайки".

"На территории Вологодской области находилось 610 алкомаркетов, ни одного не осталось. 125 наливаек было, ни одной не осталось. 316 точек продаж вейпов, ни одной не осталось. Да, мы ликвидировали все, не дожидаясь отдельного закона, каких-то федеральных полномочий, как другие регионы делают. Мы не говорим, а делаем", - сказал он, отметив, что теперь в регионе прекрасная ситуация.

Филимонов сообщил, что в этом году динамика по снижению уровня потребления алкоголя также позитивная.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешено торговать алкоголем без ограничения по времени.