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Зеленский заявил, что в Киев приезжал Абрамович - РИА Новости, 07.06.2026
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22:38 07.06.2026 (обновлено: 22:39 07.06.2026)
Зеленский заявил, что в Киев приезжал Абрамович

Зеленский заявил, что Абрамович приезжал в Киев, чтобы забрать послание Путину

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРоман Абрамович
Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Роман Абрамович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил, что Роман Абрамович приезжал в Киев и передавал от него послание Владимиру Путину.
  • Владимир Путин рассказал, что бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, который попросил его о встрече с российским лидером.
ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что предпринимателем, который побывал в Киеве и передал от него послание президенту России Владимиру Путину, был Роман Абрамович.
"Абрамович приезжал в Киев", - заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky.
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По его словам, в ходе встречи с Абрамовичем якобы обсуждались компромиссы. В этом отношении Зеленский отмел возможность территориальных уступок России в виде Донбасса.
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ рассказал, что ранее российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, который попросил его о встрече с российским лидером. Общение бизнесмена с главой киевского режима, по словам президента РФ, состоялось 21 мая, а уже 22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. В Кремле не стали называть имя бизнесмена, однако помощник президента России Юрий Ушаков обозначил, что "его многие знают".
Зеленский опубликовал ранее на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
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