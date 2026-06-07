Зеленский заявил, что в Киев приезжал Абрамович

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский заявил, что Роман Абрамович приезжал в Киев и передавал от него послание Владимиру Путину.
- Владимир Путин рассказал, что бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, который попросил его о встрече с российским лидером.
ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что предпринимателем, который побывал в Киеве и передал от него послание президенту России Владимиру Путину, был Роман Абрамович.
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ рассказал, что ранее российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, который попросил его о встрече с российским лидером. Общение бизнесмена с главой киевского режима, по словам президента РФ, состоялось 21 мая, а уже 22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. В Кремле не стали называть имя бизнесмена, однако помощник президента России Юрий Ушаков обозначил, что "его многие знают".
Зеленский опубликовал ранее на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.