Зеленский заявил, что в Киев приезжал Абрамович

ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что предпринимателем, который побывал в Киеве и передал от него послание президенту России Владимиру Путину, был Роман Абрамович.

Зеленский опубликовал ранее на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.