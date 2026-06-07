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Абхазия хочет совместно с Россией вывести новые сорта цитрусовых - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
03:59 07.06.2026
Абхазия хочет совместно с Россией вывести новые сорта цитрусовых

Гунба: Абхазия хочет вместе с российскими учеными вывести новые сорта цитрусовых

© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бадра Гунба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абхазия совместно с российскими научными сотрудниками планирует вывести новые сорта цитрусовых.
  • Президент республики Бадра Гунба заявил о намерении развивать научные коммуникации для выработки новых решений, которые будут создавать противодействие угрозам биологического характера.
  • Академия наук Абхазии подписала соглашение с российскими коллегами по проведению научных работ, касающихся сельскохозяйственных культур.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Абхазия совместно с российскими научными сотрудниками планирует вывести новые сорта цитрусовых, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент республики Бадра Гунба.
Он рассказал, что научный подход к выращиванию цитрусовых культур, которые так популярны в республике, является ключевым. Гунба напомнил о существовавших в советское время научных институтов, которые занимались целыми разработками по выращиванию сельхозкультур.
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"Эти филиалы и сегодня работают, но таких коммуникаций, к сожалению, нет. Мы намерены развивать эти коммуникации с целью выработки общих позиций, выработки новых сортов, новых решений, которые будут создавать противодействие угрозам биологического характера, угрозам распространения новых заболеваний цитрусовых, и в целом, сельскохозяйственных культур", - сказал Гунба.
Глава республики также рассказал, что недавно академия наук Абхазии подписала соглашение с российскими коллегами по проведению научных работ, касающихся сельскохозяйственных культур.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026АбхазияРоссияЭкономикаБадра Зурабович Гунба
 
 
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