ВТБ не видит признаков для пауз в цикле снижения ключевой ставки ЦБ

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что признаков для пауз в цикле снижения ключевой ставки пока не наблюдается.

По его мнению, ЦБ не должен ориентироваться на рынки, чтобы не навредить независимой денежно-кредитной политике.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Признаков для пауз в цикле снижения ключевой ставки ЦБ РФ пока не наблюдается, прогноз ВТБ - снижение по 0,5 процентного пункта на каждом заседании, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2026.

"Наш прогноз - снижение по половине процента на каждом заседании, 0,5 п.п. - это достаточно скромный шаг. Даже если его сделать рано, ошибка невелика. Что касается признаков для пауз в цикле такого снижения, то пока их не видно", - сказал он.

"Наблюдая за действиями ЦБ с 2025 года, когда началось снижение, можно сказать, что если бы ЦБ сильно ориентировался на рынки, это вредило бы независимой денежно-кредитной политике", - продолжил Пьянов

Один из элементов ДКП как раз состоит в том, что она должна быть отстранена от "шумов", считает первый зампред ВТБ.

« "Потому что если ты принимаешь во внимание реакцию рынка, например, фондового, то ты можешь ошибиться. Поэтому даже если экономика могла бы надеяться на более быстрое снижение ставки, но это вредит инфляции, ЦБ не должен этого делать", - подытожил он.

Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях. При этом регулятор сохранил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Следующее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 19 июня.