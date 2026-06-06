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ВТБ не видит признаков для пауз в цикле снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:46 06.06.2026
ВТБ не видит признаков для пауз в цикле снижения ключевой ставки ЦБ

ВТБ: признаки для пауз в цикле снижения ключевой ставки пока не наблюдаются

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что признаков для пауз в цикле снижения ключевой ставки пока не наблюдается.
  • По его мнению, ЦБ не должен ориентироваться на рынки, чтобы не навредить независимой денежно-кредитной политике.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Признаков для пауз в цикле снижения ключевой ставки ЦБ РФ пока не наблюдается, прогноз ВТБ - снижение по 0,5 процентного пункта на каждом заседании, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2026.
"Наш прогноз - снижение по половине процента на каждом заседании, 0,5 п.п. - это достаточно скромный шаг. Даже если его сделать рано, ошибка невелика. Что касается признаков для пауз в цикле такого снижения, то пока их не видно", - сказал он.
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"Наблюдая за действиями ЦБ с 2025 года, когда началось снижение, можно сказать, что если бы ЦБ сильно ориентировался на рынки, это вредило бы независимой денежно-кредитной политике", - продолжил Пьянов.
Один из элементов ДКП как раз состоит в том, что она должна быть отстранена от "шумов", считает первый зампред ВТБ.
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"Потому что если ты принимаешь во внимание реакцию рынка, например, фондового, то ты можешь ошибиться. Поэтому даже если экономика могла бы надеяться на более быстрое снижение ставки, но это вредит инфляции, ЦБ не должен этого делать", - подытожил он.
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Следующее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 19 июня.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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