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ВСУ заблудились по дороге на позиции под Добропольем, рассказал пленный - РИА Новости, 06.06.2026
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06:01 06.06.2026 (обновлено: 09:32 06.06.2026)
ВСУ заблудились по дороге на позиции под Добропольем, рассказал пленный

РИА Новости: ВСУ заблудились по дороге на позиции под Добропольем

© Министерство обороны РФПленный этнический суданец Даниэль Жарков
Пленный этнический суданец Даниэль Жарков - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Министерство обороны РФ
Пленный этнический суданец Даниэль Жарков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа украинских военнослужащих заблудилась по пути на позиции в район Доброполья в ДНР.
  • Военнослужащие смогли прибыть к месту назначения только спустя четверо суток.
  • Из навигационных средств у группы была только офлайн-карта военного мессенджера MilChat, но разобраться в ней могли не все.
КУРСК, 6 июн – РИА Новости. Группа украинских военнослужащих, направлявшаяся на позиции в район Доброполья в ДНР, заблудилась и только спустя четверо суток смогла прибыть к месту назначения, рассказал РИА Новости входивший в эту группу пленный этнический суданец Даниэль Жарков.
"Отправили на позицию. Дошли до определенной точки, до КСП (комплексный сборный пункт – ред.). Заблудились, пошли не в ту сторону, дошли до Покровска (украинское название города Красноармейск – ред.). Перешли там через "мост смерти", каким-то чудом – это мы уже потом узнали. И на следующий день вернулись", - сообщил пленный.
По его словам, из навигационных средств у них была только офлайн-карта военного мессенджера MilChat для солдат ВСУ в телефоне, но разобраться в ней могли далеко не все. Сам Жарков плохо понял, как ей пользоваться, и группа сбилась с пути у железной дороги.
"Мы не могли пересечь одну из точек, так как там уже очень много птичек (дронов – ред.) висело. Пройти почти нереально. Мы шли до позиции четверо суток. Но одни сутки мы вообще, грубо говоря, сидели на одном месте. Там был небольшой окопчик, и мы в нем засели", – рассказал Жарков.
Даниэль Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, откуда сбежал. Позже был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады "Красная калина", которая входит в состав группировки "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в РФ).
* Запрещенная в России террористическая организация
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