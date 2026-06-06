ВСУ заблудились по дороге на позиции под Добропольем, рассказал пленный

КУРСК, 6 июн – РИА Новости. Группа украинских военнослужащих, направлявшаяся на позиции в район Доброполья в ДНР, заблудилась и только спустя четверо суток смогла прибыть к месту назначения, рассказал РИА Новости входивший в эту группу пленный этнический суданец Даниэль Жарков.

"Мы не могли пересечь одну из точек, так как там уже очень много птичек (дронов – ред.) висело. Пройти почти нереально. Мы шли до позиции четверо суток. Но одни сутки мы вообще, грубо говоря, сидели на одном месте. Там был небольшой окопчик, и мы в нем засели", – рассказал Жарков.