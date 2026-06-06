В Ленинградской области завершили ликвидацию последствий возгорания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ломоносовском районе Ленинградской области завершили работы по ликвидации последствий возгорания.
- После 17 часов жители смогут вернуться домой, им окажут содействие оперативный штаб и администрация района.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий возгорания в Ломоносовском районе Ленинградской области завершены, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Ранее он сообщал, что пожар возник в Ломоносовском районе Ленинградской области, в качестве временной меры было принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием.
"Завершены работы по ликвидации последствий возгорания... Ориентировочно после 17 часов жители смогут вернуться домой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оперативный штаб и администрация района окажут помощь и содействие по возвращению жителей домой. В это же время планируется восстановление пассажирского транспортного сообщения.