Госдума обсудит план исполнения поручений Путина на ПМЭФ, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений Владимира Путина с ПМЭФ.
- Президент поставил задачи законодательно закрепить инструмент стажировок, отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС и проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента России Владимира Путина, озвученных им на пленарном заседании ПМЭФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что Путин поставил ряд задач, которые Госдуме совместно с правительством РФ предстоит решить в приоритетном порядке: законодательно закрепить инструмент стажировок в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, а также проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.