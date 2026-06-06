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Госдума обсудит план исполнения поручений Путина на ПМЭФ, заявил Володин - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:21 06.06.2026 (обновлено: 08:36 06.06.2026)
Госдума обсудит план исполнения поручений Путина на ПМЭФ, заявил Володин

Володин: ГД на заседании Совета обсудит план обеспечения поручений Путина с ПМЭФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений Владимира Путина с ПМЭФ.
  • Президент поставил задачи законодательно закрепить инструмент стажировок, отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС и проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента России Владимира Путина, озвученных им на пленарном заседании ПМЭФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"На ближайшем Совете Государственной Думы обсудим план законодательного обеспечения исполнения поручений нашего президента", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
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Он напомнил, что Путин поставил ряд задач, которые Госдуме совместно с правительством РФ предстоит решить в приоритетном порядке: законодательно закрепить инструмент стажировок в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, а также проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах.
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ПМЭФ-2026Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияВладимир Путин
 
 
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