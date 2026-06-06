Госдума обсудит план исполнения поручений Путина на ПМЭФ, заявил Володин

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента России Владимира Путина, озвученных им на пленарном заседании ПМЭФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.