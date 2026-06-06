Россия обсуждает полную отмену виз с четырьмя странами, заявил Чернышенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия ведет переговоры с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом о полной отмене виз, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.