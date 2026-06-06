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Россия обсуждает полную отмену виз с четырьмя странами, заявил Чернышенко - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
02:29 06.06.2026
Россия обсуждает полную отмену виз с четырьмя странами, заявил Чернышенко

Чернышенко: РФ обсуждает безвиз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ведет переговоры с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом о полной отмене виз.
  • Визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой был отменен Россией в прошлом году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия ведет переговоры с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом о полной отмене виз, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном", - сказал Чернышенко.
Он напомнил, что в прошлом году Россия отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026РоссияМалайзияИндонезияДмитрий Чернышенко
 
 
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