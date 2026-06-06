СМИ: в Колумбии пожаловались в полицию на шумные вечеринки Дурана

По данным источника, 22-летний футболист в прошлом месяце заселился в элитный жилой комплекс, после чего с середины мая начал регулярно устраивать шумные вечеринки, которые нарушали покой местных жителей. Отмечается, что некоторые соседи лично обращались к игроку, а также направляли жалобы в полицию и другие государственные органы.