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СМИ: в Колумбии пожаловались в полицию на шумные вечеринки Дурана - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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01:54 06.06.2026
СМИ: в Колумбии пожаловались в полицию на шумные вечеринки Дурана

MiOriente: в Колумбии пожаловались в полицию на шумные вечеринки Дурана

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДжон Дуран
Джон Дуран - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Джон Дуран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители жилого комплекса в городе Рионегро пожаловались в полицию на шумные вечеринки футболиста Джона Дурана.
  • Футболист оправдывал проведение вечеринок тем, что находится у себя дома.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Жители жилого комплекса в городе Рионегро (Колумбия) пожаловались в полицию на шумные вечеринки футболиста сборной Колумбии Джона Дурана, выступавшего за петербургский "Зенит", сообщает MiOriente.
По данным источника, 22-летний футболист в прошлом месяце заселился в элитный жилой комплекс, после чего с середины мая начал регулярно устраивать шумные вечеринки, которые нарушали покой местных жителей. Отмечается, что некоторые соседи лично обращались к игроку, а также направляли жалобы в полицию и другие государственные органы.
В ходе проверок Дуран якобы заявлял прибывшим полицейским, что находится у себя дома, оправдывая проведение вечеринок. В управляющей компании жилого комплекса сообщили, что реагировали на обращения жителей и направляли соответствующие официальные предупреждения.
"Зенит" арендовал Дурана у саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно. 14 мая петербургский клуб объявил, что форвард по личным обстоятельствам покинул расположение команды перед заключительным туром Российской премьер-лиги (РПЛ). За "Зенит" он провел девять матчей и забил два гола. По итогам сезона трансферная стоимость Дурана на портале Transfermarkt снизилась на 10 миллионов евро и составила 15 миллионов. Колумбиец стал самым подешевевшим игроком чемпионата. На момент перехода Transfermarkt оценивал стоимость Дурана в 32 миллиона евро, что делало его самым дорогим игроком РПЛ.
Дуран входил в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года, однако не принимал участия в тренировках национальной команды по решению тренерского штаба. Впоследствии он не был включен в окончательную заявку на турнир.
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ФутболДжон ДуранЗенитАль-НасрРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Колумбия
 
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