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Журналистка из США, посетившая ПМЭФ, поблагодарила россиян за теплый прием - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:32 06.06.2026
Журналистка из США, посетившая ПМЭФ, поблагодарила россиян за теплый прием

Журналистка из США Оуэнс, посетившая ПМЭФ, поблагодарила россиян за теплый прием

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКэндис Оуэнс
Кэндис Оуэнс - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кэндис Оуэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила россиян за теплый прием на Петербургском международном экономическом форуме.
  • Оуэнс выразила желание стать "мостом" между христианами Запада и Востока.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс, посетившая Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), поблагодарила россиян за теплый прием и заявила, что для нее было бы честью стать "мостом" между христианами Запада и Востока.
"Для меня было бы особой честью стать "мостом", соединяющим христиан на Востоке с христианами на Западе", - написала она в соцсети X.
Оуэнс вновь призналась, что Москва - это один из прекраснейших городов, в которых она когда-либо бывала, добавив, что приедет туда снова.
"Благодарю россиян за теплый прием", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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