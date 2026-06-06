Журналистка из США, посетившая ПМЭФ, поблагодарила россиян за теплый прием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила россиян за теплый прием на Петербургском международном экономическом форуме.
- Оуэнс выразила желание стать "мостом" между христианами Запада и Востока.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс, посетившая Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), поблагодарила россиян за теплый прием и заявила, что для нее было бы честью стать "мостом" между христианами Запада и Востока.
"Благодарю россиян за теплый прием", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.