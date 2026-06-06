Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мнимая российская угроза, которую эксплуатируют чиновники ЕС, привела страны Евросоюза к упадку, заявил советник президента Кобяков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Мнимая российская угроза, которую эксплуатируют чиновники ЕС, привела их страны к упадку, об этом сообщил советник президента Кобяков на итоговой пресс-конференции ПМЭФ.
"Мнимая российская угроза, которую эксплуатируют чиновники ЕС, привела их страны к упадку. Упадок идет к бедности, а бедность, как мы знаем, ведет к фашизму", - сказал Кобяков.