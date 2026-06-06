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Мнимая российская угроза привела страны ЕС к упадку, заявил Кобяков - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:46 06.06.2026
Мнимая российская угроза привела страны ЕС к упадку, заявил Кобяков

Кобяков: мнимая российская угроза привела страны ЕС к упадку

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мнимая российская угроза, которую эксплуатируют чиновники ЕС, привела страны Евросоюза к упадку, заявил советник президента Кобяков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Мнимая российская угроза, которую эксплуатируют чиновники ЕС, привела их страны к упадку, об этом сообщил советник президента Кобяков на итоговой пресс-конференции ПМЭФ.
"Мнимая российская угроза, которую эксплуатируют чиновники ЕС, привела их страны к упадку. Упадок идет к бедности, а бедность, как мы знаем, ведет к фашизму", - сказал Кобяков.
Советник президента РФ Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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