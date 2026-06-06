С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Итальянскому правительству следует перенаправить средства, которые оно передает украинским властям, на поддержку собственного населения, высокие цены на энергоносители стали следствием помощи Киеву, заявил РИА Новости бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи.

"Роль правительства заключается в заботе о своих гражданах, а не о жителях других стран. Приоритетом является благополучие итальянского народа. Счета на энергию высоки из-за действий правительства. Они должны исправить проблему, которую сами создали", - заявил он агентству на полях Петербургского международного экономического форума.