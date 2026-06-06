Джокович на русском языке поздравил Андрееву с победой на "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рекордсмен по количеству выигранных трофеев на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович в социальных сетях на русском языке поздравил Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции.