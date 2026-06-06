Джокович на русском языке поздравил Андрееву с победой на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Серб Новак Джокович поздравил Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции.
- В возрасте 19 лет Андреева выиграла свой первый турнир Большого шлема, обыграв в финале Майю Хвалиньскую из Польши.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рекордсмен по количеству выигранных трофеев на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович в социальных сетях на русском языке поздравил Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции.
Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема. Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).