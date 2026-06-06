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Джокович на русском языке поздравил Андрееву с победой на "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Теннис
 
23:50 06.06.2026
Джокович на русском языке поздравил Андрееву с победой на "Ролан Гаррос"

Джокович на русском языке поздравил Мирру Андрееву с победой на "Ролан Гаррос"

© Соцсети АОНовак Джокович
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Соцсети АО
Новак Джокович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серб Новак Джокович поздравил Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции.
  • В возрасте 19 лет Андреева выиграла свой первый турнир Большого шлема, обыграв в финале Майю Хвалиньскую из Польши.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рекордсмен по количеству выигранных трофеев на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович в социальных сетях на русском языке поздравил Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции.
В субботу Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2.
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Сафонов поздравил Андрееву с победой на "Ролан Гаррос" на премии МУЗ-ТВ
Вчера, 20:55
"Молодец, Мирра", - написал Джокович в сторис Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), также пожелав ей больших успехов.
Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема. Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).
Теннисистка Мария Шарапова - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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Вчера, 20:03
 
ТеннисСпортПольшаРоссияМирра АндрееваНовак ДжоковичМария ШараповаРолан Гаррос
 
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