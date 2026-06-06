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Лондон забыл о "плохой России" из-за дефицита сырья, заявил Новак - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
00:54 06.06.2026
Лондон забыл о "плохой России" из-за дефицита сырья, заявил Новак

Новак: Британия забыла про принцип "плохой России" на фоне дефицита сырья

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ назвал Великобританию «беспринципной» в контексте антироссийских санкций.
  • Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.
  • Новак подчеркнул, что российское сырье востребовано на мировых рынках, и РФ переориентировала торговые потоки в дружественные страны после введения санкций.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ назвал Великобританию "беспринципной": в условиях, когда на мировых рынках дефицит нефти, авторы антироссийских санкций забывают о том, что Россия "плохая".
В мае Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.
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"Знаете, есть такая фраза "беспринципные люди". Когда у них все хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо. Вот они нам сделали плохо, отказавшись от нашей нефти, от наших нефтепродуктов. Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия "плохая". Давайте покупать обратно", - прокомментировал Новак в интервью студии "VK Видео" на ПМЭФ, отвечая на вопрос ведущего о мерах Великобритании.
Новак также добавил, что российское сырье востребовано на мировых рынках. РФ после того, как недружественные страны ввели против нее санкции, переориентировала торговые потоки в дружественные страны, подчеркнул он.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, отразилась на уровне экспорта и добычи нефти.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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