Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ назвал Великобританию «беспринципной» в контексте антироссийских санкций.

Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.

Новак подчеркнул, что российское сырье востребовано на мировых рынках, и РФ переориентировала торговые потоки в дружественные страны после введения санкций.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ назвал Великобританию "беспринципной": в условиях, когда на мировых рынках дефицит нефти, авторы антироссийских санкций забывают о том, что Россия "плохая".

В мае Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.

"Знаете, есть такая фраза "беспринципные люди". Когда у них все хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо. Вот они нам сделали плохо, отказавшись от нашей нефти, от наших нефтепродуктов. Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия "плохая". Давайте покупать обратно", - прокомментировал Новак в интервью студии "VK Видео" на ПМЭФ, отвечая на вопрос ведущего о мерах Великобритании.

Новак также добавил, что российское сырье востребовано на мировых рынках. РФ после того, как недружественные страны ввели против нее санкции, переориентировала торговые потоки в дружественные страны, подчеркнул он.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива , ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива , отразилась на уровне экспорта и добычи нефти.