Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли около 385 боевиков.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 385 военных, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и трех штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гавриловка, Покровское Днепропетровской области, Самойловка, Зеленое, Неженка, Червоный Яр и Омельник Запорожской области.
"Противник потерял до 385 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие", - добавили в Минобороны РФ.
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