ВСУ потеряли до 385 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 385 военных, сообщило Минобороны РФ.