США пытаются выйти из переговоров по Украине, заявил Кобяков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советник президента Антон Кобяков заявил, что США пытаются выйти из переговоров по Украине.
- По оценке Кобякова, предложение об ужесточении санкций со стороны конгресса США обусловлено тем, что стал понятен исход спецоперации в пользу России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. США пытаются выйти из переговоров по Украине, им стал понятен исход СВО в пользу РФ, заявил советник президента РФ Антон Кобяков на ПМЭФ.
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"Обратите внимание, как США пытаются, выйти из переговоров (по Украине - ред.). Госсекретарь (Марко) Рубио открыто говорит - мол, не видим смысла. Оно и понятно: США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками", - сказал он.
По оценке Кобякова, предложение об ужесточении санкций со стороны конгресса США обусловлено тем, что стал понятен исход спецоперации в пользу России.
"Все очень просто - им стал понятен исход СВО", - отметил он.
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Вчера, 07:22