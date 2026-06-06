США пытаются выйти из переговоров по Украине, заявил Кобяков

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"Обратите внимание, как США пытаются, выйти из переговоров (по Украине - ред.). Госсекретарь (Марко) Рубио открыто говорит - мол, не видим смысла. Оно и понятно: США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками", - сказал он.