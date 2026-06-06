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США пытаются выйти из переговоров по Украине, заявил Кобяков - РИА Новости, 06.06.2026
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12:28 06.06.2026 (обновлено: 12:58 06.06.2026)
США пытаются выйти из переговоров по Украине, заявил Кобяков

Кобяков: США пытаются выйти из переговоров по Украине, им понятен исход СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник президента РФ Антон Кобяков
Советник президента РФ Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник президента РФ Антон Кобяков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник президента Антон Кобяков заявил, что США пытаются выйти из переговоров по Украине.
  • По оценке Кобякова, предложение об ужесточении санкций со стороны конгресса США обусловлено тем, что стал понятен исход спецоперации в пользу России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. США пытаются выйти из переговоров по Украине, им стал понятен исход СВО в пользу РФ, заявил советник президента РФ Антон Кобяков на ПМЭФ.
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"Обратите внимание, как США пытаются, выйти из переговоров (по Украине - ред.). Госсекретарь (Марко) Рубио открыто говорит - мол, не видим смысла. Оно и понятно: США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками", - сказал он.
По оценке Кобякова, предложение об ужесточении санкций со стороны конгресса США обусловлено тем, что стал понятен исход спецоперации в пользу России.
"Все очень просто - им стал понятен исход СВО", - отметил он.
Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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