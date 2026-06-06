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США разочарованы Украиной, заявил экс-разведчик - РИА Новости, 06.06.2026
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07:22 06.06.2026
США разочарованы Украиной, заявил экс-разведчик

Риттер: США разочарованы Украиной, которая продлевает конфликт с РФ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСкотт Риттер
Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Скотт Риттер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США разочарованы действиями Украины в контексте вооруженного конфликта с Россией.
  • По словам Риттера, США больше не хотят слепо поддерживать Киев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. США разочарованы Украиной, которая делает все для продолжения вооруженного конфликта с Россией, заявил в беседе с РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"На самом деле политические веяния изменились настолько, что США, особенно в администрации (президента США Дональда) Трампа, чрезвычайно разочаровываются Украиной, потому что Соединенные Штаты больше хотели бы завершения этого конфликта, а Украина делает все необходимое для продолжения", - сообщил Риттер агентству на полях ПМЭФ.
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Он добавил, что Штаты больше не хотят слепо поддерживать Киев.
Президент США Дональд Трамп в конце 2025 года утверждал, что Вашингтон перестал передавать Киеву военную помощь напрямую, а продает оружие НАТО, которое страны альянса отправляют на Украину. Россия считает, что поставки вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
С начала 2026 года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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