США разочарованы Украиной, заявил экс-разведчик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США разочарованы действиями Украины в контексте вооруженного конфликта с Россией.
- По словам Риттера, США больше не хотят слепо поддерживать Киев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. США разочарованы Украиной, которая делает все для продолжения вооруженного конфликта с Россией, заявил в беседе с РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"На самом деле политические веяния изменились настолько, что США, особенно в администрации (президента США Дональда) Трампа, чрезвычайно разочаровываются Украиной, потому что Соединенные Штаты больше хотели бы завершения этого конфликта, а Украина делает все необходимое для продолжения", - сообщил Риттер агентству на полях ПМЭФ.
Он добавил, что Штаты больше не хотят слепо поддерживать Киев.
С начала 2026 года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.