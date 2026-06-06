Сечин: спрос на металлы в мировой энергетике к 2050 году вырастет вдвое

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"Металлы также критически важны для развития энергосистемы нового типа. Спрос на них в электрогенерации, электротранспорте и электросетях вырастет более чем в два раза к 2050 году. Прирост потребления может составить почти 200 миллионов тонн. А ресурсы, при этом, крайне ограничены", - сказал он, выступая на ПМЭФ с докладом "Начало конца или конец начала: Что осталось на дне ларца Пандоры?".