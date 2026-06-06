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Сечин: спрос на металлы в мировой энергетике к 2050 году вырастет вдвое - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:43 06.06.2026 (обновлено: 15:26 06.06.2026)

Сечин: спрос на металлы в мировой энергетике к 2050 году вырастет вдвое

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАлюминиевые слитки
Алюминиевые слитки - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спрос на металлы в мировой энергетике к 2050 году вырастет более чем вдвое — на 200 миллионов тонн, заявил Игорь Сечин.
  • Ресурсы металлов при этом крайне ограничены.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Спрос на металлы в мировой энергетике к 2050 году вырастет более чем вдвое - на 200 миллионов тонн, а ресурсы при этом крайне ограничены, рассказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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"Металлы также критически важны для развития энергосистемы нового типа. Спрос на них в электрогенерации, электротранспорте и электросетях вырастет более чем в два раза к 2050 году. Прирост потребления может составить почти 200 миллионов тонн. А ресурсы, при этом, крайне ограничены", - сказал он, выступая на ПМЭФ с докладом "Начало конца или конец начала: Что осталось на дне ларца Пандоры?".
По словам Сечина, особое значение имеет медь - ключевой металл "новой" экономики. По прогнозам, потребление меди в электросетях может вырасти на 65% к 2040 году и превысить 7 миллионов тонн, что равно четверти всего потребления этого металла в данный момент.
"По прогнозам, в ближайшие 20 лет потребуется добыть объем меди, сопоставимый с производством за предыдущие десять тысяч лет", - добавил Сечин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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