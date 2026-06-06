ФБР подготовило систему борьбы с дронами на объектах ЧМ-2026 в США

Краткий пересказ от РИА ИИ ФБР США подготовило систему обнаружения, отслеживания и нейтрализации беспилотников на всех объектах чемпионата мира по футболу 2026 года.

Федеральное управление гражданской авиации США ввело временные ограничения полетов над стадионами и площадками для болельщиков на территории страны.

Секретная служба США сообщила, что основная ответственность за обеспечение безопасности гостей чемпионата мира лежит на властях городов и штатов, принимающих матчи турнира.

ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США подготовило систему обнаружения, отслеживания и нейтрализации беспилотников на всех объектах чемпионата мира по футболу 2026 года, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В рамках подготовки ФБР также уделило приоритетное внимание возможностям по противодействию беспилотным авиационным системам. ФБР совместно с федеральными партнерами и правоохранительными органами городов-организаторов обеспечило наличие средств обнаружения, отслеживания и нейтрализации на всех объектах", - говорится в полученном агентством комментарии бюро.

В ФБР подчеркнули, что защита воздушного пространства над мероприятиями чемпионата мира "не менее важна, чем обеспечение безопасности на земле".

В конце мая федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о введении совместно с министерством внутренней безопасности и министерством юстиции временных ограничений полетов над стадионами, принимающими матчи ЧМ-2026, и площадками для болельщиков на территории страны.

Секретная служба США в начале июня сообщила РИА Новости, что основная ответственность за обеспечение безопасности гостей чемпионата мира лежит на властях городов и штатов, принимающих матчи турнира.