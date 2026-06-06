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ФБР подготовило систему борьбы с дронами на объектах ЧМ-2026 в США - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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05:15 06.06.2026
ФБР подготовило систему борьбы с дронами на объектах ЧМ-2026 в США

ФБР подготовило систему борьбы с БПЛА на объектах ЧМ-2026 в США

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР в Нью-Йорке
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР в Нью-Йорке . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФБР США подготовило систему обнаружения, отслеживания и нейтрализации беспилотников на всех объектах чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • Федеральное управление гражданской авиации США ввело временные ограничения полетов над стадионами и площадками для болельщиков на территории страны.
  • Секретная служба США сообщила, что основная ответственность за обеспечение безопасности гостей чемпионата мира лежит на властях городов и штатов, принимающих матчи турнира.
ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США подготовило систему обнаружения, отслеживания и нейтрализации беспилотников на всех объектах чемпионата мира по футболу 2026 года, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В рамках подготовки ФБР также уделило приоритетное внимание возможностям по противодействию беспилотным авиационным системам. ФБР совместно с федеральными партнерами и правоохранительными органами городов-организаторов обеспечило наличие средств обнаружения, отслеживания и нейтрализации на всех объектах", - говорится в полученном агентством комментарии бюро.
В ФБР подчеркнули, что защита воздушного пространства над мероприятиями чемпионата мира "не менее важна, чем обеспечение безопасности на земле".
В конце мая федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о введении совместно с министерством внутренней безопасности и министерством юстиции временных ограничений полетов над стадионами, принимающими матчи ЧМ-2026, и площадками для болельщиков на территории страны.
Секретная служба США в начале июня сообщила РИА Новости, что основная ответственность за обеспечение безопасности гостей чемпионата мира лежит на властях городов и штатов, принимающих матчи турнира.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории США матчи примут 11 городов.
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