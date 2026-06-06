Илан Шор: агентский способ международных расчетов – тренд мирового финрынка

С момента запуска в конце 2024 года компания А7 стала одним из ключевых инструментов поддержки бизнеса в зарубежной торговле и финансовых операциях. А7 разработала вексель для ВЭД — инструмент трансграничных платежей в любой валюте. К началу 2026 года портфель компании насчитывал более 10 тысяч участников ВЭД, ежедневно через ее инфраструктуру совершалось более 2 тысяч международных операций. О том, как удалось достичь таких результатов и о перспективах развития бизнеса, в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор A7 Илан Шор.

- Илан Миронович, компания А7 начала свою работу в 2024 году. Как строился ваш бизнес?

- А7 – это альтернативный банковскому трансграничный способ перевода денег. Работая по этому принципу, нам, во-первых, удалось выстроить специальную инфраструктуру, которая сегодня полностью своя – это более 300 торговых домов по всему миру. Во-вторых, удалось создать хорошую розничную сеть продаж.

Самое важное, что мы смогли удовлетворить потребности наших клиентов в платежах, которые у них были и существуют. Ведь в мире существуют два метода перевода денег – это стандартный банковский путь и агентский механизм. При этом агентский механизм все больше и больше развивается. И это вопрос не только санкций. Понятно, что при санкциях этот механизм остается едва ли не единственным способом поддержать международную торговлю. Но и в целом, в том числе, в других странах, которые сегодня не подвержены незаконно введенным санкциям, агентский механизм активно развивается.

То есть речь идет в принципе о новой тенденции на мировом финансовом рынке, когда люди платят не через банки, а через агентов. Мы, например, обеспечиваем более быструю скорость платежа, помогаем клиентам с комплаенсом.

- Платежи в какие страны через А7 пользуются наибольшим спросом?

- Китай – это сегодня основное направление наших платежей, потому что, как мы знаем, российская торговля в значительной степени переориентировалась на Китай. На втором месте ОАЭ, на третьем – Гонконг.

- Какие отрасли сегодня формируют основной спрос на сервисы международных расчетов?

- Абсолютно все – от мелкого до крупного бизнеса. Такой сервис нужен сегодня всем, кто занимается экспортно-импортными операциями. Экспортеры – это в основном сырьевые компании. Импортеры – это, конечно же, компании, которые ввозят в страну и товары народного потребления, и технику, и многое другое.

- Насколько вырос интерес бизнеса к альтернативным платежным инструментам за последние два года?

- Как я уже говорил, альтернативный агентский способ платежа – это сегодня в принципе единственный возможный путь, каким в России можно получить деньги из-за рубежа или отправить их. Речь идет о расчетах векселями. У нас есть клиенты, которые по тем или иным причинам хотят проверенный, надежный метод расчета. То есть, клиент приходит в А7, покупает вексель, передает через нас или своим способом своему контрагенту этот вексель, номинированный в той валюте, в которой идет расчет, и вексель предъявляется эмитенту, то есть нам, и мы оплачиваем. С внешней инфраструктурой или внутри, в зависимости от того, что необходимо. Пусть это такой, может, старый способ, но он сегодня отлично работает.

Кроме того, мы предложили рублевый стейблкоин A7A5, который в октябре 2025 года получил статус "цифрового финансового актива" от ЦБ РФ. Он тоже стал популярным инструментом, люди в мире его используют.

- Как удается обеспечивать надежность и безопасность международных расчетов в условиях высокой турбулентности мировых рынков?

- В первую очередь, за счет надежной собственной инфраструктуры. Это сегодня главная вещь, главный инструмент. Могу сказать, что в целом по нашей системе отказов меньше, чем в среднем по системе SWIFT. У нас сегодня 1,59%, а у системы SWIFT - 2,32%, если не ошибаюсь.

- Какие тенденции вы считаете ключевыми для рынка трансграничных платежей в 2026-2027 годах?