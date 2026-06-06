Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенными пунктом Шевченко Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Шевченко в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Шевченко в Харьковской области
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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