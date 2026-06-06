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Сербский министр оценил потенциал экономического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 06.06.2026
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08:43 06.06.2026 (обновлено: 10:01 06.06.2026)
Сербский министр оценил потенциал экономического сотрудничества с Россией

Министр Попович: потенциал сотрудничества России и Сербии огромен

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНенад Попович
Ненад Попович - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ненад Попович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович заявил о большом потенциале развития экономических отношений между Сербией и Россией.
  • Он отметил важность подписанной программы экономического сотрудничества двух держав с 2026 по 2031 год.
  • На полях ПМЭФ Попович встречался с вице-премьером Дмитрием Патрушевым и министром экономического развития Максимом Решетниковым.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Потенциал развития экономических отношений между Сербией и Россией огромен, сообщил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович, отвечающий за международное экономическое сотрудничество.
"Конечно, разговаривали о нашем билатеральном сотрудничестве и уверены, что потенциал нашего сотрудничества и в экономической сфере огромный", - сказал он на полях ПМЭФ, комментируя свою встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
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При этом собеседник агентства отметил важность подписанной ранее программы экономического сотрудничества двух держав с 2026 по 2031 год.
На полях ПМЭФ Попович встречался также с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым и министром экономического развития Максимом Решетниковым, с которыми обсудил такие сферы, как энергетику машиностроение, ИИ, робототехнику цифровизацию и сельское хозяйство, как сообщала его пресс-служба.
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