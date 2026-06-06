Сербский министр оценил потенциал экономического сотрудничества с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович заявил о большом потенциале развития экономических отношений между Сербией и Россией.
- Он отметил важность подписанной программы экономического сотрудничества двух держав с 2026 по 2031 год.
- На полях ПМЭФ Попович встречался с вице-премьером Дмитрием Патрушевым и министром экономического развития Максимом Решетниковым.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Потенциал развития экономических отношений между Сербией и Россией огромен, сообщил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович, отвечающий за международное экономическое сотрудничество.
"Конечно, разговаривали о нашем билатеральном сотрудничестве и уверены, что потенциал нашего сотрудничества и в экономической сфере огромный", - сказал он на полях ПМЭФ, комментируя свою встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
При этом собеседник агентства отметил важность подписанной ранее программы экономического сотрудничества двух держав с 2026 по 2031 год.
На полях ПМЭФ Попович встречался также с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым и министром экономического развития Максимом Решетниковым, с которыми обсудил такие сферы, как энергетику машиностроение, ИИ, робототехнику цифровизацию и сельское хозяйство, как сообщала его пресс-служба.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.