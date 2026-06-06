Сербский министр оценил потенциал экономического сотрудничества с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Потенциал развития экономических отношений между Сербией и Россией огромен, сообщил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович, отвечающий за международное экономическое сотрудничество.

При этом собеседник агентства отметил важность подписанной ранее программы экономического сотрудничества двух держав с 2026 по 2031 год.