Сечин призвал решить вопросы со ставкой ЦБ и укреплением рубля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Сечин призвал решить вопросы со ставкой ЦБ, укреплением рубля и тарифами монополий.
- Он отметил, что текущий уровень процентных ставок и механизм формирования курса рубля негативно влияют на финансовую устойчивость и доходы экспортеров.
- Опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий усиливает проинфляционные риски и ограничивает развитие реальной экономики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин призвал решить вопросы со ставкой ЦБ, укреплением рубля и тарифами монополий.
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"На российскую нефтегазовую отрасль влияют не только внешние ограничения, но и неблагоприятные макроэкономические условия. Текущий уровень процентных ставок приводит к значительному росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость. Необъяснимый механизм формирования курса рубля снижает доходы экспортеров и российского бюджета. <…> Разумные решения по этим вопросам поддержат экономику и быстро дадут результаты, так необходимые нашей стране", — сказал он, выступая на ПМЭФ.
Давление на отрасль также оказывает опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий, усиливающий проинфляционные риски и ограничивающий развитие реальной экономики, добавил Сечин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.