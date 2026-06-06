Сечин призвал решить вопросы со ставкой ЦБ и укреплением рубля

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"На российскую нефтегазовую отрасль влияют не только внешние ограничения, но и неблагоприятные макроэкономические условия. Текущий уровень процентных ставок приводит к значительному росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость. Необъяснимый механизм формирования курса рубля снижает доходы экспортеров и российского бюджета. <…> Разумные решения по этим вопросам поддержат экономику и быстро дадут результаты, так необходимые нашей стране", — сказал он, выступая на ПМЭФ.