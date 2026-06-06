Рейтинг@Mail.ru
Сечин призвал решить вопросы со ставкой ЦБ и укреплением рубля - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
13:11 06.06.2026 (обновлено: 21:02 06.06.2026)
Сечин призвал решить вопросы со ставкой ЦБ и укреплением рубля

Сечин призвал решить вопросы со ставкой ЦБ и тарифами монополий

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Игорь Сечин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Сечин призвал решить вопросы со ставкой ЦБ, укреплением рубля и тарифами монополий.
  • Он отметил, что текущий уровень процентных ставок и механизм формирования курса рубля негативно влияют на финансовую устойчивость и доходы экспортеров.
  • Опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий усиливает проинфляционные риски и ограничивает развитие реальной экономики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин призвал решить вопросы со ставкой ЦБ, укреплением рубля и тарифами монополий.
«

"На российскую нефтегазовую отрасль влияют не только внешние ограничения, но и неблагоприятные макроэкономические условия. Текущий уровень процентных ставок приводит к значительному росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость. Необъяснимый механизм формирования курса рубля снижает доходы экспортеров и российского бюджета. <…> Разумные решения по этим вопросам поддержат экономику и быстро дадут результаты, так необходимые нашей стране", — сказал он, выступая на ПМЭФ.

Давление на отрасль также оказывает опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий, усиливающий проинфляционные риски и ограничивающий развитие реальной экономики, добавил Сечин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Глава Роснефти Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Миру грозит крупнейший пузырь на финансовом рынке, заявил Сечин
Вчера, 10:33
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияИгорь СечинРоснефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала